Warum lehnen Sie eine Rückkehr russischer und belarussischer Sportler in neutralem Gewand zu internationalen Wettkämpfen ab?

Christoph Becker Sportredakteur.



Die Auffassung, russische und belarussische Sportler könnten neutral zu Olympischen Spielen antreten, ist pu­re Fiktion. In diesem Zusammenhang ist die Position des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) nicht nur naiv, sondern unverantwortlich. Wir haben alle in Erinnerung wie Pu­tin angeblich neutralen Sportlern bei den Winterspielen in Peking applaudierte. Die Kleidungsstücke der Sportler sahen aus wie Flaggen. Einige haben sich die Flagge an die Kleidung angesteckt – ein Regelbruch. Wir sollten den Fehler nicht wiederholen.