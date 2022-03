Ukraine bei den Paralympics : Ein Team zwischen Gold und Tränen

Appell in den Katakomben des Stadions in Peking: Die ukrainische Mannschaft vor der Eröffnungsfeier der Paralympics in Peking. Bild: Handout via REUTERS

Der Schmerz der Ohnmacht und die Sehnsucht nach Frieden prägen auch die Bilder im internationalen Sport. Das Mitgefühl der freien Welt gilt den Athleten aus der von Russland brutal überfallenen Ukraine. Immer wieder herzen etwa die Behindertensportler bei den Paralympics in Peking die Mitglieder der ukrainischen Mannschaft und versuchen, ihnen beizustehen im Bangen um ihre Familien zu Hause. Während in ihrer Heimat die Bomben fallen und ihre Landsleute in der U-Bahn Schutz suchen, wollen die Athleten in Blau und Gelb, die sich unter schwierigsten Bedingungen nach Peking hatten durchschlagen müssen, auf ihrem ganz eigenen Terrain für ihr Land kämpfen.

Krieg in der Ukraine Aktuelle Informationen, Grafiken und Bilder zum Angriff auf die Ukraine finden Sie auf unserer Sonderseite ZUR SONDERSEITE

Evi Simeoni Sportredakteurin. Folgen Ich folge

Und sie tun es mit Herzblut. „Es gibt jetzt zwei Frontlinien“, sagte Waleri Schuschkewitsch, der Präsident des Paralympischen Komitees der Ukraine, auf der Suche nach starken Worten. „Eine ist in der Ukraine für unsere Soldaten. Und eine ist hier in Peking.“ Vor der Eröffnungsfeier in Peking hatten sie ein Transparent entfaltet: „Stoppt den Krieg! Frieden für die Ukraine!“