Folgen der Olympiaverschiebung : Opfer und Kompromisse

F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Pandemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Im Wissen, dass die Zeiten hart geworden sind, werden sie nun den Sportkalender von ihren eigenen Highlights frei räumen müssen, je nachdem, zu welchem Ergebnis die gemeinsame Terminsuche führt. Der Internationale Schwimmverband und der Internationale Leichtathletik-Verband, dessen Präsident Sebastian Coe schon früher vehement eine Verlegung der Olympischen Spiele gefordert hatte, signalisierten bereits ihre Flexibilität. Die Schwimm-Weltmeisterschaften sind bisher noch vom 16. Juli bis zum 1. August in Fukuoka (Japan) geplant, die Leichtathletik-WM vom 6. bis zum 15. August in Eugene, Oregon.

„Alle Optionen sind auf dem Tisch“

Die Terminsuche ist die vordringliche Aufgabe von „Auf geht’s“. Noch ist völlig unklar, ob die Spiele, die immer noch Tokio 2020 heißen werden, obwohl sie im Jahr 2021 stattfinden sollen, zum identischen Termin, also 24. Juli bis 9. August, abgehalten werden oder zu einem früheren Termin. „Alle Optionen sind auf dem Tisch“, sagte Bach in einer Telefonkonferenz am Mittwochvormittag, an der 400 Journalisten aus aller Herren Ländern teilnahmen.

Die Vereinbarung mit der japanischen Regierung, die er am Dienstag bei einem Telefongespräch mit dem japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe traf, sehe lediglich vor, dass man nicht weiter verschiebe als bis zum Sommer 2021. „Das heißt, die Task Force kann das breitere Bild in Betracht ziehen.“ Eine Austragung im Frühling hätte einen ganz besonderen Reiz: Man wäre das Problem der unerträglichen Sommerhitze von Tokio los. Eine Diskussion, die vor dem aktuellen Hintergrund allerdings geradezu romantisch anmutet.

Vieles ist naturgemäß noch nebulös an diesen Plänen, es gibt keinen Präzedenzfall, weil Olympische Spiele noch nie verschoben wurden. Abgesagt schon, die für 1916, 1940 und 1944 vorgesehenen Austragungen der Spiele in Berlin, Tokio beziehungsweise Helsinki und London konnten wegen der beiden Weltkriege nicht stattfinden. Eines aber zeichnet sich jetzt schon ab. Es wird wohl kein klassisches Olympisches Athletendorf geben. Die dafür vorgesehenen 5000 Wohnungen sollen schon im September von ihren neuen Besitzern bezogen werden. „Im Athletendorf schlägt das Herz der Spiele“, sagte Thomas Bach in der Telekonferenz mit Wehmut. Aber alle Beteiligten müssten Opfer bringen und Kompromisse schließen.