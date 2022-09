Scharfe Debatte um Bewerbung : „Deutschland ist noch lange nicht olympiareif“

„Wenn Deutschland und der deutsche Sport sich international nicht völlig anders aufstellen, haben wir mit einer Olympiabewerbung keine Chance“, schimpfte Sylvia Schenk. Deutscher Olympischer Sportbund (DOSB) und Fachverbände hätten Jahre versäumt. Es brauche eine Sport-Außenpolitik, die deutlich mache, was der deutsche Sport bewegen wolle. „Daraus kann eine Olympiabewerbung resultieren“, mahnte die einstige Athletin, Politikerin und Sportfunktionärin, andersherum gehe es nicht: „Mit der egoistischen Frage, was nützt Olympia uns, gewinnen wir keinen Blumentopf.“

Winterspiele 2032 oder Sommerspiele 2036

So verschämt der Sportausschuss des Deutschen Bundestages seine öffentliche Anhörung an diesem Montag als Frage nach der „Zukunft nationaler und internationaler Sportgroßveranstaltungen“ ausgab, so deutlich wurde Sylvia Schenk, die sich als Vertreterin von Transparency International als einzige Repräsentantin der Zivilgesellschaft unter den Sachverständigen verstand. Als DOSB-Präsident Thomas Weikert einmal von „dieser Menschenrechtssache“ sprach, passte das zu ihrem Urteil: „Deutschland ist noch lange nicht olympiareif.“ Vertretern des Sports warf sie pauschal und im Einzelnen Ahnungslosigkeit und Fehler vor – etwa dem DOSB, beim Verweis auf die Olympischen Spiele 1972 Nachhaltigkeit und Erbe zu verwechseln. „Spiele mit elf ermordeten Sportlern sind nicht nachhaltig“, rief sie Weikert zu.

Weikert machte bekannt, dass sein Verband im Oktober ein Leadership-Ausbildungsprogramm mit dem Akronym LEAP (englisch für Sprung) beginnen werde, in dem insbesondere ehemalige Spitzensportlerinnen und -sportler auf Positionen in internationalen Spitzenverbänden vorbereitet werden sollen. Dazu würden ihnen in Frankfurt, Lausanne, Brüssel und Berlin relevante Fähigkeiten und sportpolitisches Hintergrundwissen vermittelt.

Auch Weikert hielt sich nicht lange mit beliebigen Sportgroßveranstaltungen auf, sondern kam nach Hinweis auf die großartigen European Championships von München und die Spiele der Basketball-Europameisterschaft in Köln und Berlin zur Sache. Es wäre ein Leichtes gewesen, die bei diesen Veranstaltungen erzeugte Welle der Begeisterung zu reiten und in den Kanon derer einzustimmen, die eine Olympiabewerbung forderten, behauptete er: „Wir haben das nicht getan.“ Nicht, weil er und sein Präsidium Olympia nicht wollten, sondern weil sie andere Wege gingen.

Praktisch seit seiner Wahl im Dezember sei sich das Präsidium einig, dass es Olympische Spiele nach Deutschland holen wolle. Motivation und gute Konzepte reichten nicht, wie die in Volksabstimmungen gescheiterten Bewerbungen von München und Hamburg zeigten. Der DOSB arbeite deshalb seit Monaten an einer Strategie, mit der er die Mehrheit der Bevölkerung überzeugen wolle und die zu einer Bewerbung in zwei Jahren führen solle. Dann werde es um die Winterspiele 2032 oder die Sommerspiele 2036 gehen.

Die Menschen müssten ihre Bedenken und Vorbehalte ausdrücken und ihre Anregungen im Konzept wiederfinden, kündigte Weikert an. Zu tief seien die Spuren, die jahrelange Diskussionen über fehlende Nachhaltigkeit, den scheinbaren Gigantismus, erfolglose Bewerbungen und nur schwer nachvollziehbare Vergaben der Spiele hinterlassen haben. Details versprach Weikert für die Mitgliederversammlung des DOSB im Dezember.

So sehr sind Sportausschuss, Ministerium und Sportfunktionäre auf die Olympiabewerbung fixiert, dass Andreas Michelmann, der Sprecher der Teamsportarten, nicht wiederholte, was er schriftlich vorausgeschickt hatte: dass Olympische Spiele zwar erstrebenswert seien, der Fokus jedoch auf Welt- und Europameisterschaften liegen sollte, da diese deutlich häufiger in Deutschland stattfinden könnten. André Hahn von der Linken konstatierte, dass es ihm schwerfalle, für Olympia in Deutschland zu werben, solange Schulsport ausfalle und kein Schwimmunterricht stattfinde. In der Sportabteilung des Bundesinnenministeriums sind elf Beschäftigte mit der Umsetzung der Nationalen Strategie für Sportgroßveranstaltungen beschäftigt – einem Papier, das mit großem Aufwand, aber ausdrücklich nicht für eine Olympiabewerbung erstellt wurde.