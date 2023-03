Das IOC berät darüber, ob russische und belarussische Athleten wieder an internationalen Wettkämpfen teilnehmen sollen. Mehr als 300 Fechter sprechen sich in einem offenen Brief deutlich dagegen aus.

Mehr als 300 aktive und ehemalige Fechter haben sich in einem offenen Brief an ihren Weltverband FIE und das Internationale Olympische Komitee (IOC) gegen die Wiederzulassung russischer und belarussischer Sportler ausgesprochen. „Wir fordern Sie in Ihrer Führungsposition im IOC auf, die von Ihnen empfohlenen Suspendierungen der russischen und belarussischen Fechtverbände und Nationalen Olympischen Komitees aufrechtzuerhalten“, hieß es in dem Schreiben.

Hintergrund des Appells ist, dass die FIE am 10. März die Rückkehr russischer sowie belarussischer Athletinnen und Athleten beschlossen hatte. Die IOC-Exekutive will an diesem Dienstag in Lausanne „Leitplanken“ für die Rückkehr der zurzeit verbannten Aktiven aus den beiden Ländern in den Weltsport beschließen, auch mit Blick auf die Olympischen Spiele 2024 in Paris.

„Dieser ungeheuerliche, einseitige Angriffskrieg und der Bruch des Olympischen Friedens dürfen nicht ignoriert oder gar gebilligt werden. Es wäre ein katastrophaler Fehler, zur Tagesordnung überzugehen“, heißt es in dem Brief.

Russlands Aggression verstoße „nicht nur gegen die Normen des Völkerrechts, sondern auch gegen die grundlegenden Werte des Olympismus, darunter Frieden, Völkerverständigung, die Achtung der Menschenwürde und der Menschenrechte.“

„Nicht der richtige Zeitpunkt“

Nach Angaben der Verfasser wurden durch den Krieg bislang „232 Sportler getötet, 343 Sporteinrichtungen zerstört, 40.000 Sportler*innen zur Flucht ins Ausland gezwungen und 140.000 junge Sportler*innen ohne gute Trainingsmöglichkeiten zurückgelassen. Die internationale Gemeinschaft ist sich vollkommen darüber im Klaren, dass im Fall der russischen und belarussischen Sportler*innen die Trennung zwischen Sport und Staat kaum vollzogen werden kann.“

Auch die Außenminister von Polen, Großbritannien sowie der baltischen Staaten Lettland, Litauen und Estland haben das IOC unter Führung von Thomas Bach aufgefordert, am bestehenden Ausschluss russischer und belarussischer Athleten von internationalen Wettkämpfen festzuhalten. „Wir sind der festen Überzeugung, dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist“, heißt es in einem gemeinsamen Statement. Es existiere „kein einziger Grund“, den Ausschluss zurückzunehmen, solange der Angriffskrieg unvermindert weitergehe.

Die Verfasser betonen, dass es bei dem Ausschluss nicht um die Nationalität der Athleten gehe, sondern um die Tatsache, „dass sie von ihren Regierungen oder Unternehmen gesponsert werden, die das Kreml-Regime unterstützen“ oder direkt mit dem russischen Militär verknüpft seien.

Obwohl das IOC noch keine endgültigen Entscheidungen getroffen habe, fordern die Ministerien dringend dazu auf, entsprechende Pläne zu überdenken und zu der „ursprünglichen, bewährten und von der internationalen Gemeinschaft unterstützten Haltung zurückzukehren“. Der Weg für Athleten aus Russland und Belarus zurück in die internationale Sportgemeinschaft liege dabei auf der Hand – die Beendigung des Krieges und Anerkennung der international anerkannten Grenzen seien unabdingbare Voraussetzungen.