Regierungen aus 35 Staaten sprechen sich gegen den IOC-Plan für die Teilnahme von Russen und Belarussen an den Spielen in Paris aus. Darunter sind auch Deutschland und Olympia-Gastgeber Frankreich.

Regierungen aus 35 Staaten auf vier Kontinenten haben erklärt, dass sie die vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) in die Wege geleitete Rückkehr russischer und belarussischer Sportler zu internationalen Sportwettkämpfen und ihre Beteiligung an den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris unter den vom IOC genannten Umständen ablehnen. Die Erklärung ist unter anderen von Vertretern der Regierungen in Deutschland, den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Japan, Kanada und auch vom kommenden Olympia-Gastgeber Frankreich, von der für die Spiele in Paris zuständigen französischen Sportministerin Amélie Oudéa-Castéra, unterschrieben.

Sie folgt auf die Videokonferenz vom 10. Februar, die von der britischen Sportministerin Lucy Frazer geleitet worden war und in deren Anschluss eine gemeinsame Erklärung angekündigt worden war. Für das für den Sport zuständige Bundesinnenministerium unterzeichnete der parlamentarische Staatssekretär Mahmut Özdemir (SPD) die Erklärung.