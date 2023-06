Aktualisiert am

Das IOC scheint gewillt, russischen Sportlern die Möglichkeit zu einer Scharade bieten zu wollen. Reisen sie zu den Spielen in Paris im nächsten Jahr an, bliebe von Olympia nur eine Hülle.

Bei Olympia 2018 in Pyeongchang lief ein Team namens „Olympische Athleten aus Russland“ (OAR) ein. Bild: picture alliance / Mike Egerton/PA Wire/dpa

Sport ohne Politik! Das gibt es. Jeden Tag. Auf dem Bolzplatz, im kleinen Verein um die Ecke. Aber nicht auf der großen Bühne. Das wäre ein Traum: eine unpolitische Fußball-Weltmeisterschaft, unpolitische Olympische Spiele. Wer behauptet, dass es das gibt, ist ein Träumer oder ein als Romantiker getarnter Täuscher. Der Streit um die Zulassung russischer Athleten zu internationalen Wettkämpfen, vor allem zu den Olympischen Spielen im nächsten Jahr in Paris, führt alle Strategien vor Augen: die gesamte Propaganda in Russland, die sportpolitische Antwort der von Putins Armee überfallenen Ukraine, die Versuche des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) dem Problem auszuweichen mit der Behauptung, neutral zu sein und diese Neutralität zur Existenzsicherung um jeden Preis halten zu müssen. Die Argumente sind ausgetauscht, alle, auch in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Niemand scheint eine Lösung einzufallen.

Vielleicht gibt es doch eine. Sie wird Olympia in Paris nicht mehr retten vor der politischen Aufladung. Aber könnte das IOC eines Tages nicht doch bekommen, was es zu organisieren vorgibt: unpolitische Spiele? Versuchen wir es mit einem Sakrileg: mit der Entnationalisierung.