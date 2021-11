Aktualisiert am

Reporter vor Olympia in Peking

Reporter vor Olympia in Peking :

Reporter vor Olympia in Peking : Überwacht, beschimpft und ausgeschlossen

Die chinesischen Gastgeber der Spiele 2022 in Peking verletzen die in der Olympischen Charta garantierte Pressefreiheit systematisch und fortwährend. Das Ausmaß ist erschreckend und führt zu Kritik.

In Chongli an der Skisprungschanze herrscht Vorfreude. Ausländischen Journalisten aber begegnet man mit Argwohn. Bild: Imago

Bei den Sommerspielen von 2008 war die Ankunft des olympischen Feuers in Peking groß gefeiert worden. Staatspräsident Hu Jintao hatte die Fackel auf dem Platz des Himmlischen Friedens vor mehr als 5000 geladenen Gästen persönlich in Empfang genommen. Xi Jinping, der damals Vizepräsident war, erklärte feierlich: „Der hundertjährige Traum der chinesischen Nation, Gastgeber der Olympischen Spiele zu sein, ist in Erfüllung gegangen.“

F.A.Z. Newsletter Sport Mo. – Fr. um 16.00 Uhr; Sa. – So. um 18.00 Uhr ANMELDEN

Friederike Böge Politische Korrespondentin für China, Nordkorea und die Mongolei. Folgen Ich folge



Diesmal war Xi Jinping nicht dabei, als die kleine rote Laterne vor knapp zwei Wochen aus dem griechischen Olympia in Peking eintraf. Die Willkommensfeier am Olympischen Turm fiel pandemiebedingt bescheiden aus und wurde nur vom Parteichef der Hauptstadt, Cai Qi, geleitet. Noch etwas war anders: Vor dreizehn Jahren nahmen 220 ausländische Journalisten an der Zeremonie teil. China wollte die Spiele damals nutzen, um sich der Welt als offen zu präsentieren. Davon kann diesmal keine Rede sein.