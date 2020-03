Olympia 2020 in Tokio : Spätere Spiele?

F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Epidemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

In der von der Sitzung der IOC-Exekutive, die bis Donnerstag in Lausanne tagt, versandten Presseerklärung heißt es einleitend, die Exekutive habe seine „vollständige Verpflichtung auf den Erfolg der Olympischen Spiele Tokio 2020 vom 24. Juli bis 9. August“ zum Ausdruck gebracht. Das IOC verwies auf die zum Virus gegründete Task Force. „Das IOC wird weiterhin den Ratschlägen der Weltgesundheitsorganisation folgen. Zuletzt waren auch diverse Olympia-Qualifikationswettkämpfe auf Grund der durch die Ausbreitung des Coronavirus verursachten Gesundheitsgefahren abgesagt oder verlegt worden.

So sind etwa die asiatischen Ringer weiter auf der Suche nach einem Ausrichter für ihr Qualifikationsturnier, nachdem der ursprüngliche Ausrichter Xi‘an in China nicht mehr in Frage kam und am Wochenende auch die kirgisische Hauptstadt Bischkek den Wettkampf auf Grund der „rasanten Ausbreitung des Coronavirus nicht nur China, sondern auch in anderen Ländern der Welt und den damit wachsenden Ängsten in Kirgistan“ absagte. Inzwischen sind mehr als 90.000 Menschen in mehr als 60 Ländern vom Coronavirus infiziert.