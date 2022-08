Sylvia Schenk zu München 1972 : „Die olympische Idee muss leben“

Seit den Spielen von Mexiko 1968 spukte die Utopie einer besseren Welt in meinem Kopf. Ich lief in München 1972, getragen von einer verheißungsvollen Leichtigkeit, bis das Attentat zum Bruch führte. Dann machte ich mich auf den Weg.

Prolog

Juni 2022: Menschenrechtsorganisationen in der „Sport and Rights Alliance“ diskutieren sexualisierte Gewalt im Sport, Prävention und Aufarbeitung, die Bedeutung von psychologischer Begleitung. Man müsse sich auch um diejenigen kümmern, die den Opfern helfen und dadurch selbst traumatisiert werden können. Doch für „secondary trauma“ fehlten jegliche Ressourcen, bedauert Julie Ann von „The Army of Survivors“, Organisation der Überlebenden des sexuellen Missbrauchs durch Larry Nassar im Turnverband der USA. Weit und breit kein Hubschrauber, doch dieses Gespräch triggert in mir die Bilder von Fürstenfeldbruck.

Immerhin ist das jetzt ein Thema, sage ich. Vor 50 Jahren dachte niemand an psychologische Unterstützung, nicht einmal Gespräche gab es. Schon die Anerkennung belastender Erinnerungen hilft. Was im Schweigen begraben werden muss, weil rundherum Verdrängung herrscht, verlängert den Schmerz. Julie Ann und die anderen schauen mich fragend an. Ich erzähle ihnen von München 1972.