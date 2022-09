Aktualisiert am

Olympia 1972 in München

Olympia 1972 in München :

Olympia 1972 in München : Die ewige Ehrenrunde des Hürdenläufers John Akii-Bua

John Akii-Bua wird bei den Spielen 1972 in München erster Olympiasieger seines Heimatlandes Uganda. Dass er kein Liebling des Diktators Idi Amin ist, lässt ihn sein Leben lang nicht los.

Am Vorabend seines größten Tages bekommt John Akii-Bua Besuch im Olympischen Dorf. Es ist sein Trainer Malcolm Arnold, er hat vier Fläschchen deutschen Sekt dabei. Und einen Zettel. Darauf die Auslosung für das Finale über 400 Meter Hürden: Bahn eins. „Mein Körper wurde ganz steif, als ob mich jemand geschlagen hätte“, schreibt Akii-Bua in sein Tagebuch. Trotz der Piccolos kann der 22-Jährige nicht schlafen. Immer wenn er sich den Lauf vorzustellen versucht, sieht er von Bahn eins aus David Hemery vor sich, den Olympiasieger und Weltrekordhalter. Immer ist Hemery vor ihm. „Sein Bild in meinem Traum erschreckte mich“, hält er fest.

Christian Eichler Sportkorrespondent in München. Folgen Ich folge

„Auf der Innenbahn kannst du eigentlich nicht gewinnen“, sagt Dieter Büttner fünfzig Jahre später: „Das Granulat ist von den Langstreckenläufern abgelatscht, und die Bahn ist wegen des Bordsteins nicht ungefährlich. Du läufst automatisch ein bisschen mehr in der Mitte und hast zwei, drei Meter mehr zu laufen.“ Büttner ist damals als deutscher Meister im olympischen Halbfinale ausgeschieden, als er kurz vor dem Ziel über den stürzenden DDR-Läufer Christian Rudolph stolperte. Rudolph beschimpfte ihn: „Hau doch ab, du Idiot.“ Er glaubte, Büttner habe ihm in die Wade getreten. Rudolph war ohne Fremdeinwirkung die Achillessehne gerissen.