Auf der Website des amerikanischen Auktionshauses SCP öffnet sich eine Kluft: die zwischen den Möglichkeiten finanzstarker Fans und dem beklagenswert kleinen Spielraum, über den kommunale Einrichtungen zur Pflege des historischen Erbes verfügen. SCP, das überwiegend mit Sammelkarten handelt, bietet noch bis diesen Samstag die Silbermedaille an, die der Weitspringer Luz Long bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin gewann, geschätzt auf 500.000 bis eine Million Dollar.

Michael Reinsch Korrespondent für Sport in Berlin. Folgen Ich folge

Selbst das Mindestgebot von 50.000 Dollar ist für Sportmuseen in Deutschland nicht darstellbar. Für das aus Leipzig, der Heimatstadt Longs, schon gar nicht; es verfügt als Teil des Stadtgeschichtlichen Museums seit mehr als dreißig Jahren nicht einmal über Ausstellungsräume. Vor neun Jahren versteigerte das Auktionshaus eine der vier Berliner Goldmedaillen von Jesse Owens für 1,466 Millionen Dollar. Vielleicht greift der Gewinner der Auktion von damals auch diesmal tief in die Tasche, um Long und Owens mittels ihrer Medaillen wieder zu vereinen – wenn es denn ihre sind; weder Sportart noch Name des Gewinners wurden seinerzeit darauf vermerkt.