Boykott-Aufruf in Norwegen : „Keine WM auf einem Friedhof in Qatar“

WM in Qatar? Eine Boykott-Bewegung in Norwegen fordert Haaland und Co auf, nicht mitzuspielen. Bild: Picture-Alliance

Norwegische Fußball-Vereine schließen sich einer Boykott-Bewegung an, die ihr Nationalteam auffordert, nicht an der WM 2022 in Qatar teilzunehmen. Fifa-Präsident Infantino kritisiert diese Haltung.