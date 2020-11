Spielabsage in Nations League : Gesundheitsminister zeigt der Uefa die Rote Karte

Der Hilferuf von Erling Haaland und Kollegen ließ Bent Hoeie völlig kalt. Der norwegische Gesundheitsminister dachte trotz des Bittbriefes aus dem Mannschaftsquartier nicht im Traum daran, seinen bisher so erfolgreichen Kampf gegen das Coronavirus für das Nationalteam oder die Europäische Fußball-Union (Uefa) aufs Spiel zu setzen. Die Quarantäne für die Spieler um den Dortmunder Star Haaland blieb bestehen, die Uefa musste die für Sonntag geplante Nations-League-Begegnung in Rumänien absagen.

Hoeie hatte das Ausreiseverbot für die Mannschaft aufgrund eines positiven Coronatests bei Außenverteidiger Omar Elabdellaoui bereits angekündigt - und im gleichen Atemzug harsche Kritik an der Uefa geübt. „Wenn der Verband sich dafür entscheidet, in einer rechtlichen Grauzone zu agieren und eines der wichtigsten uns zur Verfügung stehenden Instrumente zur Bekämpfung der Pandemie zu untergraben, nämlich die Quarantäne, wenn man mit einer infizierten Person in Kontakt gekommen ist, dann werde ich heftig reagieren“, sagte Hoeie.

Dagmar Freitag pflichtete dem Minister bei. Für die Sportausschuss-Vorsitzende liegt es auf der Hand, „dass es der Uefa vor allem um die Erfüllung der höchst lukrativen TV-Verträge geht". Die Gesundheit der Spieler dürften bei den Uefa-Verantwortlichen eher eine nachrangige Rolle spielen, so Freitag: „Die Reißleine müssen andere ziehen. Und dass man auch anders entscheiden kann, hat Norwegen gezeigt.“

Hoeie konnte sich seinen Schritt leisten, schließlich sind die Zahlen auf seiner Seite. Mit rund 27.000 Fällen und knapp 300 Toten ist Norwegen bisher vergleichsweise glimpflich durch die Pandemie gekommen. Deshalb interessierte sich Hoeie, dessen Ministerium wohl auch die für den Dezember in Norwegen geplante Handball-EM der Frauen absagen wird, auch kaum für die weitreichenden sportlichen Auswirkungen - im Gegensatz zu den Profis.

„Die gesamte Mannschaft ist zutiefst verzweifelt, weil die norwegischen Behörden uns die Teilnahme an den beiden entscheidenden Spielen der Nations League gegen Rumänien und Österreich verweigern“, hieß es in einem Schreiben des norwegischen Verbandes NFF an das Gesundheitsministerium, das der Verband auf seiner Internetseite veröffentlichte.