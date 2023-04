Nancy Faesers Drohung : Kein Visum für russische Athleten

Die Bundesregierung will offenbar eine Teilnahme russischer Athleten an internationalen Wettkämpfen in Deutschland mit staatlichen Mitteln verhindern. Das kündigte Bundesinnenministerin Nancy Faeser an: „Länder, in denen sportliche Großveranstaltungen stattfinden, sind nicht machtlos. Sie können über die Visaerteilung steuern, ob Russen tatsächlich teilnehmen können“, sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe: „Wenn wir in Deutschland internationale Wettbewerbe ausrichten, dann können wir entsprechend handeln.“

Anno Hecker Verantwortlicher Redakteur für Sport. Folgen Ich folge Alexander Davydov Sportredakteur. Folgen Ich folge

Damit reagierte die für den Spitzensport zuständige Ministerin auf die Empfehlung des Internationalen Olympischen Komitees an die Internationalen Fachverbände, Russen und Belarussen vor den nun anstehenden Olympiaqualifikationen wieder zuzulassen.

Innenministerium verweist auf Auswärtiges Amt

Ob die Bundesregierung über die Drohung hinausgeht, stand an diesem Montag noch nicht fest. Auf die Frage, welcher Rechtsgrundlage eine Visaverweigerung zugrunde liege, antwortete das BMI: „Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat sich in ihrer Funktion als Sportministerin geäußert. Maßnahmen wie Einreiseverbote und die Vergabe bzw. Verweigerung von Visa werden selbstverständlich eng zwischen den Ressorts abgestimmt, in diesem Fall insbesondere mit dem für die Visavergabe zuständigen Auswärtigen Amt.“ Auf die Zuständigkeit des Außenministeriums hatte das BMI schon Mitte März gegenüber der F.A.Z. verwiesen. Das Auswärtige Amt reagierte bis Montagnachmittag nicht.

Am 20. März hatte es auf eine konkrete Frage nach Visa für russische Athleten, die Militärangehörige seien, per Mail mitgeteilt: „Wir bitten um Verständnis, dass wir uns zu hypothetischen Fragen nicht äußern.“ Es verwies darauf, „dass Sicherheitsrisiken im Visumverfahren strenger geprüft werden und generell eine restriktivere Visavergabe erfolgen soll“.

Mehr zum Thema 1/

In Russland wird die Ankündigung Faesers dagegen als Beschluss bewertet: „Wir können jedem das Genick brechen und anfangen, unsere Interessen zu verteidigen. Wir werden kein Visum bekommen“, behauptete Swetlana Schurowa, stellvertretende Vorsitzende des Staatsduma-Ausschusses für internationale Angelegenheiten und Olympiasiegerin im Eisschnelllauf, gegenüber russischen Medien: „Wenn Deutschland es jetzt getan hat, so werden andere Länder folgen, (...) ganz Europa wird es auf einmal tun.“ Irina Rodnina, dreimal Olympiasiegerin im Eistanz und Abgeordnete von Putins Regierungspartei „Einiges Russland“, sprach vom „letzten Rülpser“.