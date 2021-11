Debatte im Modernen Fünfkampf : Und plötzlich ist der Präsident ein Zerstörer?

Nach dem Desaster in Tokio wird im Modernen Fünfkampf das Reiten durch eine neue Disziplin ersetzt. Der deutsche Weltverbandspräsident Klaus Schormann gerät in die Kritik. Doch hatte er eine Wahl?

Wieder einmal hoffen und bangen sie. „Sorgen machen wir uns seit 30 Jahren“, sagt Michael Scharf. Alle, die schon länger im Modernen Fünfkampf tätig sind, wie der Präsident des deutschen Verbands, kennen die derzeitige Situation: Immer wieder musste sich die Sportart verändern, weil ihr die Streichung aus dem Programm durch das Internationale Olympische Komitee (IOC) drohte.

Das wäre das Ende in der jetzigen Form, wie Scharf betont, weil der Sport auf die Fördergelder des IOC angewiesen ist. Nach den Bildern der Deutschen Annika Schleu und ihrem zugelosten Pferd Saint Boy, die den Fünfkampf im Sommer in Tokio in ein schlechtes Licht gerückt haben, entschied das Exekutiv­board des Weltverbandes (UIPM) in der vergangenen Woche, das Reiten nach Paris 2024 durch eine neue, noch zu bestimmende Sportart zu ersetzen.