Missbrauch in Kanadas Sport : „So etwas kann nicht toleriert werden“

Spitzensportler klagen seit Jahren über Missbrauch und Fehlverhalten – doch in Kanada wird die Aufklärung von Verbänden gezielt unterminiert. Politiker wollen sich dezent aus der Affäre ziehen.

Der Montag vor zwei Wochen brachte Kanadas Parlamentsabgeordneten eine Tagesordnung mit vielen Terminen. Weshalb es fast untergegangen wäre, dass der Ausschuss, der sich mit den Verhältnissen im Sportbetrieb des Landes beschäftigt, einen ungewöhnlichen Gast eingeladen hatte. Rosemarie Aquilina war aus Michigan nach Ottawa gereist, um den Politikern als Expertin für sexuellen Missbrauch ein paar wohlmeinende Ratschläge zu geben.

Üblicherweise holt man sich in Kanada keine juristische Expertise vom südlichen Nachbarn. Dazu ist das Rechtssystem zu unterschiedlich. Und das eigene Selbstbewusstsein zu groß. Doch Aquilina ist nicht irgendwer. Die Richterin hatte Anfang 2018 in einem der meistbeachteten Strafprozesse der vergangenen Jahre den ehemaligen Mannschaftsarzt der amerikanischen Turnerinnen verurteilt. Ihre Strafe für Larry Nassar, dem mehr als 200 Athletinnen sexuelle Übergriffe unter dem Deckmantel medizinischer Behandlung zur Last gelegt hatten: 40 bis 175 Jahre.