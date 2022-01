Missbrauch im Sport : Am helllichten Tag

Fünfhundert Betroffene allein im Erzbistum München und Freising, wie dem Gutachten zum sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche zu entnehmen ist, das seit Donnerstag Furore entfacht. Dreitausend Opfer von Übergriffen und Gewalt, die sich in sechs Jahren bei der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs gemeldet haben. Da drängt sich eine Frage auf: In welchem Umfang geschehen solche Taten auch in den Sportvereinen, die Kinder und Jugendliche anziehen und denen Eltern ihre Sprösslinge gern anvertrauen?

F.A.Z. Newsletter Sport Mo. – Fr. um 16.00 Uhr; Sa. – So. um 18.00 Uhr ANMELDEN

Michael Reinsch Korrespondent für Sport in Berlin. Folgen Ich folge

Jede fünfte Geschichte, die Betroffene auf der am Mittwoch freigeschalteten Website geschichten-die-zaehlen.de erzählen, von ihren schrecklichen Erlebnissen und deren Folgen, stammt aus dem Sport, neunzehn von hundert. „Mit dem Missbrauch, das ist, als wenn mir einer mutwillig die Eisenstange aufs Knie gehauen hat, nur unsichtbar“, schreibt dort eine Frau, die von einem Fußballtrainer regelmäßig vergewaltigt wurde, bevor sie zwölf Jahre alt war.

Ein einstiger Schwimmer berichtet über die Folgen seines Missbrauchs: „Ich bin jetzt über 60 Jahre alt und man sollte denken, dass nach gut 50 Jahren alles verheilt und nicht mehr weiter schlimm ist, aber das ist es nicht.“ Das Erschrecken ist umso größer, als nicht wenige Betroffene schildern, wie der Missbrauch unter den Augen von Klassen- und Mannschaftskameraden, von Vereinsmitgliedern, Freunden und Eltern geschah. Im Alltag.

„Besonderes Tabu“

„Das Portal ,geschichten-die-zaehlen.de‘ ist ein Ort, an dem schreckliche Erfahrungen von Menschen gewürdigt werden und diese öffentliche Anerkennung für das erlittene Unrecht, aber auch für ihre Lebensleistung erhalten“, sagt Matthias Katsch, auch er ein Überlebender. Katsch ist in der Kommission als Mitglied zuständig für den Kontext Sport. Betroffene sollten eine Stimme erhalten, ihre Erlebnisse sichtbar gemacht werden. Die biographischen Berichte und Erfahrungen auf dem Portal stünden stellvertretend für die vielen nicht erzählten Geschichten.

Hat der Sport von diesen nicht erzählten Geschichten besonders viele zu bieten? Lediglich 115 der dreitausend, die sich bei der Kommission meldeten, haben beim Sport Übergriffe hinnehmen müssen. Das entspricht nicht jedem fünften Fall wie auf der Website, sondern einem von 26. Aber der Sport, sagt Katsch, sei der Zahl nach unterrepräsentiert: „Das Schweigen zu brechen ist für Betroffene offenbar auch heute noch schwer, denn das Thema sexueller Missbrauch ist im Sport noch einmal ein besonderes Tabu. Bis heute sehen Betroffene gerade hier viele Hindernisse für Sprechen, Aufklärung und Aufarbeitung.“

In überkommenen Vorstellungen des Sports gilt es auch als Qualität eines Trainers, Athletinnen und Athleten hart ranzunehmen und zu schleifen, von Sportlerinnen und Sportlern, nicht zimperlich zu sein. Das Ganze gilt es zu schützen: Team, Verein, Verband, den Sport. Wer das nicht tut, muss den Ruf des Nestbeschmutzers fürchten.

Im November vergangenen Jahres unterzeichnete, wie der Deutschlandfunk in dieser Woche berichtete, der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) endlich einen Vertrag, der ihn zur Zahlung von 300.000 Euro in das Ergänzende Hilfesystem (EHS) mit dem Fonds Sexueller Missbrauch verpflichtet – still und heimlich, ohne die Öffentlichkeit zu unterrichten. 2016 hatte der Dachverband seine Zahlungen eingestellt und stets argumentiert, dass er aus steuerlichen Gründen nicht zahlen dürfe.