Missbrauchsaffäre im DSV : Warum unternahm niemand etwas?

In einer ARD-Dokumentation erhob der ehemalige Wasserspringer Jan Hempel kürzlich schwere Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs gegen seinen langjährigen Trainer Werner Langer. 14 Jahre, von 1982 bis 1996, habe sich der inzwischen gestorbene Langer an ihm vergangen. „Er hat keinen Zeitpunkt ausgelassen, um nicht seinen Wünschen und Bedürfnissen freien Lauf zu lassen“, sagte Hempel. Der Olympia-Zweite von Atlanta 1996 wirft dem Deutschen Schwimm-Verband (DSV) sowie Lutz Buschkow vor, von den 1997 erstmals von ihm erhobenen Vorwürfen gewusst zu haben, aber nie substanziell tätig geworden zu sein. Der DSV hat Buschkow von seiner aktuellen Tätigkeit als Chefbundestrainer Wasserspringen freigestellt. In der ARD-Dokumentation hatte Buschkow sich nicht geäußert, in der F.A.Z. nimmt er erstmals Stellung.

***