Michael Mronz im Gespräch : „Der Wert des Sports hat keine angemessene Stimme mehr“

Sie haben als erfolgreicher Sportveranstalter und als Initiator der Rhein-Ruhr-Kampagne für Olympische Spiele Einblick in den organisierten Sport. Welche Schwächen und Stärken sehen Sie?

In der Pandemie ist noch stärker erkennbar geworden, dass der Wert des Sports für unsere Gesellschaft nicht mehr richtig wahrgenommen wird. Dabei leistet er einen enorm wichtigen Beitrag. Der Sport hat eine große Kraft. Sie zu nutzen ist nötiger denn je. Denken Sie nur an die zunehmende Bewegungsarmut und die damit verbundenen Folgen. Die 90.000 Sportvereine bieten zentrale Orte der Begegnung, des Austausches unterschiedlicher Gruppen der Gesellschaft. Diese Bedeutung angemessen zu würdigen ist verloren gegangen. Der organisierte Sport wird im Moment mehr über den professionellen Fußball wahrgenommen. Das ist keine Kritik am Fußball, der macht seine Hausaufgaben. Aber Sport ist viel mehr als die Bundesliga. Das muss wieder in den Fokus der Gesellschaft gerückt werden.