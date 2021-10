Skandal im Box-Weltverband : „Sie sind betrügende Bastarde“

„Wow, Schock Horror! @olympics könnt ihr mir jetzt meine Medaille schicken?“ Michael Conlan ist inzwischen fast 30 Jahre alt, aber seine ausgesprochen direkte Art hat der Ire nicht verloren. Als der kanadische Rechtsanwalt Richard McLaren am 29. September seinen Bericht zur Korruptionskultur im Internationalen Amateurboxverband AIBA und verschobenen Kämpfen bei den Olympischen Spielen von Rio de Janeiro 2016 veröffentlicht hatte, dauerte es nicht lange, bis sich Conlan auf Twitter zu Wort meldete.

Tags darauf legte er nach: „Leute, ich will meine Medaille. Regelt das und ich schicke euch meine Adresse per Direktnachricht.“ Am 1. Oktober bekamen es die AIBA und ihr Präsident Umar Kremlew formell, von Conlans Anwalt Padraig O Muirigh: „Ich habe Herrn Kremlew geschrieben und gefragt, ob er vorhat, die olympische Medaille an meinen Mandanten zu vergeben, die ihm in Rio 2016 verweigert wurde.“ Zudem habe er Auskunft verlangt, ob Kremlew das korrupte Verhalten der Amateurbox-Funktionäre an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden gemeldet oder bereits Strafanzeige gestellt habe.