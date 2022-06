Lasitskene mit Vorwürfen : Russische Olympiasiegerin attackiert IOC-Präsident Bach

Marija Lasitskene, die russische Olympiasiegerin von Tokio 2021 im Hochsprung, wirft in einem bitteren offenen Brief Thomas Bach, dem Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) vor, mit seiner Empfehlung zum Ausschluss russischer Sportlerinnen und Sportler feige und politisch zu agieren statt im Sinne des Sports und der Athleten.

Michael Reinsch Korrespondent für Sport in Berlin. Folgen Ich folge

Dabei distanziert sich die 29-jährige durch die Blume von dem Krieg, mit dem Russland die Ukraine seit mehr als drei Monaten überzieht. Sie wisse immer noch nicht, was sie ukrainischen Sportlerinnen sagen und wie ihnen in die Augen schauen könne, schreibt sie: „Sie und ihre Freunde und Verwandten erleben, was kein menschliches Wesen jemals fühlen sollte. Ich bin sicher, dass nichts davon geschehen sollte. Und keine Argumente können mich davon überzeugen, diese Meinung zu ändern. Aber Sie wissen all dies nicht; Sie wissen lieber nichts über die Meinung russischer Athleten und wie unsere Athleten im Licht der jüngsten Ereignisse in der Ukraine leben. Wenn sie wirklich um das Schicksal der Athleten besorgt wären, würden sie nicht verlangen, dass sie über diese Ereignisse offen sprechen, sondern versuchen, die Welt durch Sport zu vereinen. Aber sie wählen die einfachste Lösung für sich selbst – jeden aufgrund seiner Staatsbürgerschaft zu suspendieren.“

Ausschluss von Olympia 2016

Den Brief hat der Ehemann der Olympiasiegerin und dreimaligen Weltmeisterin, der Sportjournalist Vladas Lasitskas, auf Russisch und in englischer Übersetzung auf Twitter veröffentlicht. „Ich bin mir nicht sicher, ob Sie mich kennen“, schreibt der Star der internationalen Leichtathletik darin: „Nach Ihren jüngsten Erklärungen und Entscheidungen sind sie schon viel dichter an der Politik und weiter weg von Athleten und professionellem Sport im allgemeinen. Aber ich erinnere mich sehr gut daran, wie Sie weggeschaut haben, als das gegenwärtige IOC-Mitglied Sebastian Coe (Präsident des Weltverbandes World Athletics/Einfügung der Redaktion) mir die Teilnahme an den Olympischen Spielen von 2016 nicht erlaubte, allein, weil ich in Russland geboren bin. Von den vergangenen sieben Jahren hatte ich insgesamt in etwa vier Jahren nicht die Gelegenheit, international zu starten.“

Bei den Olympischen Spielen von Rio 2016 war die russische Leichtathletik-Mannschaft ausgeschlossen, weil der Weltverband den russischen im Vorjahr wegen systematischen Dopings suspendiert hatte. Eine einzige Sportlerin aus Russland durfte als neutrale Athletin teilnehmen. Die Teilnahme der aus Russland geflohenen Whistleblowerin Julija Stepanowa verhinderte das IOC. In Tokio war Marija Lasitskene eine von lediglich neun Sportlerinnen und Sportlern, deren Teilnahme World Athletics zuließ. Der Prozess, die Suspendierung des russischen Leichtathletik-Verbandes aufzuheben, ist seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine unterbrochen.

Mehr zum Thema 1/

Der Weltverband ziehe bei jeder Gelegenheit eine Trumpfkarte in Form ihres russischen Passes aus dem Ärmel und komme damit durch, schreibt Marija Lasitskene: „Jetzt tun sie es wieder, aber direkt auf Ihren Vorschlag.“

Die Hochspringerin hat in der Vergangenheit russische Verbände und Autoritäten für ihre Untätigkeit bei der Dopingbekämpfung kritisiert, was zu ihrem Startverbot führe. Nun regt sie an, auf Nationalflaggen und Hymnen bei Olympischen Spielen und allen anderen Sportveranstaltungen zu verzichten. Die von Bach vorgebrachten Sicherheitsbedenken weist sie als falsch zurück; die Teilnahme russischer Sportlerinnen und Sportler an Tennisturnieren beweise dies.

„Ich habe keine Zweifel, dass Sie nicht den Mut und die Würde haben, die Strafe für russische Athleten aufzuheben“, schreibt die Athletin. „Schließlich müssten Sie dann zugeben, dass Sie all die Monate die Olympische Charta verletzt haben und die Grundsatzpapiere von internationalen Verbänden von echten Dokumenten in nutzloses Papier verwandelt haben.“