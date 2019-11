Manipulation von Dopingdaten : Olympia ohne Russland?

Die Sache schien ausgestanden, kurz nachdem die Olympiasieger in ihren roten Trikots trotzig ihre Nationalhymne gesungen hatten. Die Eishockey-Mannschaft der „Olympischen Athleten aus Russland“ hatte im Finale von Pyeongchang die Deutschen in der Verlängerung besiegt, der Patriotismus kam durch, ein paar Tage nach Ende der Winterspiele in Südkorea hob das Internationale Olympische Komitee (IOC) die Suspendierung Russlands wieder auf.

Jetzt, knapp zwei Jahre später und 240 Tage vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele von Tokio, wird das Modell des leicht neutralisierten Teams wieder aktuell: vier Jahre lang soll kein Olympiateam mit russischen Insignien an den Start gehen, vier Jahre lang soll keine russische Flagge an Sportstätten wehen, an denen große Sportereignisse ausgetragen werden, unter anderem.

Die zuständige Kommission der Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada) hat am Montagabend spezifiziert, was sie Russland im Umgang mit dem Datenmaterial aus dem Moskauer Anti-Doping-Labor vorwirft, mit dem die Wada eigentlich zahlreiche weitere Profiteure des staatlich aufgezogenen Doping-Systems überführen wollte. Und das „Compliance Review Committee“ (CRC) unter Vorsitz des britischen Juristen Jonathan Taylor hat dargelegt, welche Konsequenzen es der Wada-Exekutive zu beschließen empfiehlt, wenn diese am 9. Dezember in Paris zusammentrifft.

Die Vorwürfe, die sich auf der zweiseitigen Pressemitteilung der Wada finden, sind spektakulär: Die Daten, die ihr Anfang des Jahres aus dem Moskauer Labor überlassen wurden, seien „weder vollständig noch authentisch“. Hunderte Verdachtsfehler seien entfernt oder verändert worden. Einige seien 2016 oder 2017 entfernt worden, andere „erhebliche Löschungen und/oder Veränderungen“ erfolgten demnach im Dezember 2018 und Januar 2019, also nachdem die russische Anti-Doping-Agentur (Rusada) von der Wada in einer vielfach kritisierten Entscheidung wieder zugelassen worden war.

Wer zu diesem Zeitpunkt im bis Januar 2019 von russischen Ermittlern beschlagnahmten Moskauer Labor tätig war, wird nicht näher ausgeführt. Die Ermittler behaupten aber, es seien zu diesem Zeitpunkt Daten in dem Bestreben manipuliert worden, die russische Verteidigungsstrategie zu unterstützen, nach der die Datenfälschung Werk des früheren Laborleiters Grigorij Rodtschenkow sei, der sich nach Amerika abgesetzt hat und als Kronzeuge für den Doping-Betrug auftritt. Zudem seien Beweise vernichtet worden, die einen anderen Labormitarbeiter belastet hätten, der derzeit als Zeuge in Verfahren für russische Sportler aussagt und Rodtschenkow der Lüge bezichtigt.

Das Verhalten der russischen Seite stelle einen „extrem ernsthaften Fall der Nichteinhaltung“ der Bedingung dar, die der Rusada auferlegt worden war, als sie im Herbst 2018 wieder aufgenommen worden war: dass sie der Wada eine authentische Fassung der Moskauer Daten zu Verfügung stellt. Zudem weise das Verhalten der russischen Seite „mehrere erschwerende Umstände“ auf. Und so fordert die Kommission, dass russische Sportler nur dann – und nicht im Namen Russlands – bei Olympischen Spielen starten dürfen, falls sie belegen können, dass sie nicht durch das Doping-Programm und die Verschleierung im Moskauer Labor inkriminiert sind. Gleiches soll bei anderen sportlichen Großereignissen in den kommenden vier Jahren gelten.