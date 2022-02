Ukraine-Athlet zieht in Krieg : „Angst und Wut in unseren Herzen“

Andrii Tkachuk ist Extreme gewohnt: 295 Kilometer zu Fuß an nur einem Tag, mehr als 435 Kilometer in 48 Stunden. Immer weiter, oft über das scheinbare Limit hinaus. Der Wunsch, seinen Willen zu testen, treibt Tkachuk an, er zählt zu den besten Ultraläufern in der Ukraine. In seiner Heimatstadt Chust trainiert er für die Europameisterschaft im 24-Stunden-Lauf, als er vom Angriff und vom Einmarsch der russischen Streitkräfte erfährt. Kurz darauf verordnet Präsident Selenskyj die allgemeine Mobilmachung. Jeder wehrfähige Bürger solle sich bereit halten, seine Heimat zu verteidigen. Tkachuk folgt dem Aufruf ohne zu zögern.

Drei Tage später erschüttern starke Gefechte das gesamte Land. Die ukrainische Armee leistet erbitterten Widerstand gegen die russischen Truppen. Tkachuk sitzt in einer behelfsmäßigen Baracke auf einem improvisierten Militärposten und wartet auf den Abmarsch seiner Einheit ins Kampfgebiet. Am Telefon will er nicht sagen, wo er sich befindet mit der 128. Gebirgssturmbrigade, irgendwo auf dem Weg in den Süden des Landes.