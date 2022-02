IOC reagiert auf Ukraine-Krieg : Aufruf zum Ausschluss Russlands

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) und der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) haben am Montag dazu aufgerufen, Russland und Belarus vom internationalen Sport auszuschließen. Dies solle für Sportlerinnen und Sportler wie für Funktionäre gelten. Darüber hinaus entzog das IOC dem russischen Präsidenten Wladimir Putin den Olympischen Orden.

Damit reagieren die beiden Organisationen auf den Überfall Russlands auf die Ukraine, der am Donnerstag vergangener Woche begann. Russische Truppen greifen auch von Belarus aus an. Am Freitag sollen in Peking, zwölf Tage nach der Schlussfeier der Olympischen Winterspiele, die Paralympischen Spiele eröffnet werden. IOC wie DOSB schreiben in ihren Mitteilungen vom Krieg in der Ukraine, benennen Russland aber nicht als Aggressor. Beide Organisationen beklagen, dass der von ihnen geforderte Ausschluss unschuldige Athleten treffen könne.

Der aktuelle Krieg in der Ukraine bringe die Olympische Bewegung in ein Dilemma, heißt es vom IOC: „Während Sportler aus Russland und Weißrussland weiterhin an Sportveranstaltungen teilnehmen könnten, werden viele Sportler aus der Ukraine wegen des Angriffs auf ihr Land daran gehindert. Dies ist ein Dilemma, das nicht gelöst werden kann.“ Das Executive Board (EB), der Vorstand des IOC, habe daher schweren Herzens folgenden Beschluss gefasst: „Um die Integrität globaler Sportwettkämpfe zu wahren und für die Sicherheit aller Teilnehmer, empfiehlt das EB des IOC, dass internationale Sportverbände und Organisatoren von Sportveranstaltungen russische und belarussische Athleten und Offizielle nicht zu internationalen Wettkämpfen einladen oder deren Teilnahme gestatten.“

Mit Blick auf die Paralympischen Spiele will das IOC offenbar eine Ausnahme zulassen. Wo der Ausschluss aus organisatorischen oder rechtlichen Gründen kurzfristig nicht möglich sei, gelte es sicherzustellen, dass kein Athlet oder Sportfunktionär aus Russland oder Belarus unter dem Namen Russland oder Belarus teilnimmt. Sie sollten, sei es als Einzelperson oder Mannschaft, als neutrale Athleten oder neutrale Mannschaften akzeptiert werden. Nationalen Symbole, Farben, Flaggen oder Hymnen dürften nicht gezeigt werden.

Wo auch dies im Extremfall aus organisatorischen oder rechtlichen Gründen kurzfristig nicht möglich sei, schreibt das IOC, überlasse es es der jeweiligen Organisation, einen eigenen Weg zu finden, um das Dilemma effektiv zu lösen. „In diesem Zusammenhang betrachtete das EB des IOC insbesondere die bevorstehenden Paralympischen Winterspiele Peking 2022 und bekräftigte seine volle Unterstützung für das Internationale Paralympische Komitee (IPC) und die Spiele.“ Das IOC wiederholte seine Forderung, keine Sportveranstaltungen in Russland oder Belarus zu organisieren.