Kosovos Fußball-Nationalteam : Wir sind dann mal da

Außenseiter haben es gut. Verlieren sie, macht ihnen niemand einen Vorwurf. Haben sie Erfolg, werden sie allseits bejubelt. Das Wunderteam der Stunde in Europa ist derzeit eindeutig das des Kosovos. Fünfzehn Spiele lang war die in jeder Hinsicht junge Nationalmannschaft vom Amselfeld ungeschlagen, und als die Serie am Dienstag dieser Woche im Spiel gegen England riss, geschah das auf höchst eindrucksvolle, herzerfrischende Weise. Der Endstand von 5:3 für den Weltranglistenvierten England gegen die Nummer 120 deutet an, dass es sich beim Qualifikationsspiel für die Europameisterschaft 2020 nicht um eine jener Partien handelte, die man kurz nach dem Abpfiff vergisst.

Michael Martens Korrespondent für südosteuropäische Länder mit Sitz in Wien. F.A.Z.



Als der alltags bei Lazio Rom beschäftigte Valon Berisha das Kosovo nur 35 Sekunden nach Spielbeginn in Führung brachte, wähnten sich die etwa 10.000 angereisten Fans der Gäste bereits einem weiteren Triumph nahe und betonten diese Mutmaßung lautstark. Danach wurde das Kosovo seiner Außenseiterrolle allerdings gerecht: Am Ende der ersten Halbzeit stand es 1:5. Im zweiten Durchgang spielten die Kosovaren dann freilich auf, als sei nichts gewesen, erzielten zwei muntere Tore und hatten Chancen, noch einmal näher heranzukommen. Wie in früheren Spielen stürmten sie, als gebe es kein Morgen. Einen Rückwärtsgang scheint diese Mannschaft nicht zu kennen.