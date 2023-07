Demonstranten im Sport wie jüngst in Stockholm und Wimbledon wirken selbst schutzbedürftig. Der Einsatz für eine gute Sache kann schnell ins Gegenteil umschlagen.

„Just Stop Oil“: Demonstrant stoppt Tennismatch in Wimbledon mit Konfetti Bild: dpa

Die Rettung der Welt ist eine wichtige Angelegenheit. Und Konfetti auf Platz Nummer 18 in Wimbledon keine große Sache. Aber irgendwie nervt es auch. Und zumindest schadet es dem zwischenmenschlichen Kleinklima, wenn bei Sportveranstaltungen nun ständig mit Störungen gerechnet werde muss. Den jüngsten Gag haben sich Aktivisten der Gruppe „Just Stop Oil“ beim Tennisturnier in Wimbledon ausgedacht. Sie stürmten am Donnerstag während des Matches zwischen Grigor Dimitrov und Sho Shimabukuro das Feld und verteilten Konfetti und Puzzleteilchen. Ein Dritter im Bunde warf kurz danach beim Spiel zwischen Katie Boulter und Daria Saville ebenfalls Konfetti, da wirkte der Witz aber schon fad.

Erst vergangene Woche hatten sich drei Kämpfer der Klimabewegung „Återställ Våtmarker“ den Hürdenläufern beim Leichtathletik-Meeting in Stockholm zwischen zehnter Hürde und Zielstrich entgegengestellt. Die Läufer hielten sich mit der Forderung „Feuchtgebiete wiederherstellen“ aber nicht lange auf, sondern durchbrachen die Plakate schnellen Schrittes auf ihrem Weg ins Ziel.

Vom hohen Tempo der Athleten überrascht, fielen die Demonstranten wie Käfer auf den Rücken und wirkten danach selbst schutzbedürftig. Ob sie mit ihrer Aktion den Feuchtgebieten nutzten, sei dahingestellt. Der norwegische Weltrekordler Karsten Warholm sprach sich danach ausdrücklich für das Recht zum Demonstrieren aus – nur bitte nicht auf der Laufbahn während des Wettkampfs. Das sei „idiotisch“, schließlich bestand die nicht unerhebliche Gefahr von Verletzungen durch einen Zusammenstoß.

Dass der Einsatz für eine gute Sache durchaus ins Gegenteil umschlagen und Überreaktion oder Repressionen hervorrufen können, zeigt nun die Äußerung von Großbritanniens Innenstaatsminister Chris Philp. Der konservative Politiker forderte Zuschauer in Wimbledon auf, Aktionen von Demonstranten zukünftig eigenhändig zu unterbinden. Und rief damit zu einer Blockwartmentalität auf, die weder dem reibungslosen Ablauf eines Sportevents noch dem gesellschaftlichen Diskurs dienlich sein kann.

Dann doch lieber angesichts des drohenden Weltuntergangs noch ein Bäumchen pflanzen. Oder ganz viele davon. So hat der Deutsche Fußball-Bund jüngst den „Nationalmannschaft-Wald“ im Harz um 3000 Setzlinge aufgestockt. Den DFB loben mag schon verdächtig erscheinen. Man kann es auch als modernen Ablasshandel brandmarken, doch dieses Engagement zeigt wenigstens nachhaltige und nachwachsende Wirkung.

Die Konfetti-Matches in Wimbledon konnten übrigens nach kurzer Unterbrechung weitergeführt werden, nachdem Platz 18 mit qualmenden Laubbläsern gereinigt worden war. Was wiederum auch nervt.