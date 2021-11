Sport im Koalitionsvertrag : Große Sprünge geplant

Die Ampel-Koalition will den Spitzensport mit mehr Effektivität und Entbürokratisierung straffen, in Sportstätten investieren und Veranstaltungen mit Werten verbinden.

Ein Goldener Plan für Sportstätten, ein unabhängiges Zentrum für Safe Sport und eine „unabhängige Instanz zur Mittelvergabe“, die nach Spitzensport GmbH klingt, sind die auffälligsten Ziele, die sich SPD, Grüne und FDP in ihrer Sportpolitik gesteckt haben. Im Koalitionsvertrages, der am Mittwoch veröffentlicht wurde, kündigen die kommenden Regierungsfraktionen einen „Entwicklungsplan Sport“ an und versprechen eine Offensive für Investitionen in Sportstätten von Kommunen und Vereinen, insbesondere in Schwimmbäder.

Michael Reinsch Korrespondent für Sport in Berlin. Folgen Ich folge

Die Spitzensportförderung des Bundes soll aus dem Innenministerium ausgegliedert und unabhängig auch vom Deutschen Olympischen Sportbund aufgestellt werden. Der neue Ansatz drückt sich darin aus, dass die Unterstützung neben Good Governance mit der Einhaltung von Zielvorgaben und der Qualifikation von Leistungssportpersonal verknüpft wird. Mit mehr Effektivität und Entbürokratisierung sollen bessere Rahmenbedingungen für den Spitzensport entstehen. Ein Transparenzportal soll entstehen. Athleten Deutschland, mit 450.000 Euro im Jahr unterstützt, soll dauerhaft finanziert werden.

Der Aufbau eines Zentrums für Safe Sport soll unterstützt werden für den Kampf gegen physische, psychische und sexualisierte Gewalt. Zudem sollen ein Bundesprogramm gegen Rechtsextremismus und Menschenfeindlichkeit im Sport sowie Forschungsprojekte zur Aufarbeitung der Dopingvergangenheit Deutschlands aufgelegt werden.

Die Datei „Gewalttäter Sport“ soll reformiert, die Koordinierungsstelle Fanprojekte gestärkt werden. Bewerbungen um Olympische und Paralympische Spiele sowie andere Sportgroßveranstaltungen sollen künftig strikt an die Beachtung der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und Nachhaltigkeit geknüpft sein. Die Koalition bekräftigt ihre Unterstützung der Special Olympics 2023 und der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland.