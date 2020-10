Kinder- und Jugendsportbericht : Die Sorge um das Leistungsprinzip im deutschen Sport

Schlechte Nachrichten gehören derzeit auch in der kleinen Welt des Sports zum Alltag, dort wo eigentlich schöne Dinge im Vordergrund stehen, Erlebnis, Freude, Gemeinschaft und Gesundheit. Es passt also ganz gut, dass der Vierte Deutsche Kinder- und Jugendsportbericht, der an diesem Donnerstag in der Villa Hügel in Essen vorgestellt wurde, ein ziemlich düsteres Bild vom Sportalltag der Minderjährigen in diesem Land zeichnet.

In den Vereinigten Staaten haben Teenager mittlerweile eine geringere Lebenserwartung als ihre Eltern – eine für ein reiches Industrieland dramatische Entwicklung. Nun formulieren die insgesamt 38 Autoren von 20 Hochschulen, die das aufwändige Werk unter der Leitung von Professor Christoph Breuer von der Deutschen Sporthochschule Köln zusammengestellt haben, auch für die Bundesrepublik eine recht düstere Prognose: „Die wachsende Ausbreitung von Inaktivität und als Folge davon von Fettleibigkeit macht sich auch in Deutschland verstärkt bemerkbar und beeinträchtigt die physische, psychische und soziale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.“ Besonders betroffen von dieser Entwicklung sind bildungsferne und weniger wohlhabende Teile der Gesellschaft.