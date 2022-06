Mahnung von Katarina Witt : Die Bürde der Eislaufmädchen

Ihr Aufschrei des Entsetzens und ihre Tränen aus Mitgefühl während der olympischen Damenkür in Peking haben atmosphärisch dazu beigetragen, dass die Internationale Eislaufunion (ISU) vor ein paar Tagen bei ihrem Jahreskongress in Phuket die Altersgrenze in den Schlittschuhwettbewerben schrittweise von 15 auf 16 (in der Saison 2023/24) und schließlich auf 17 Jahre (2024/25) heraufgesetzt hat.

Nach dem menschlichen Desaster rund um den Kürauftritt der als Wunderkind des Eiskunstlaufs gehypten Russin Kamila Walijewa hatte Katarina Witt, die zweimalige Olympiasiegerin (1984 und 1988), viermalige Weltmeisterin und sechsmalige Europameisterin, als Expertin der ARD ihren Gefühlen beim Blick auf die für unschlagbar gehaltene und dann aus allen Wolken gefallene 15 Jahre alte Moskauerin freien Lauf gelassen.