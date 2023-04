Hohes Risiko: Fußballfans deuten mit der Aufschrift auf ihren Trikots während der WM in Qatar ihren Protest gegen die Machthaber in Iran an. Bild: picture alliance/dpa

Am Sonntag war Derby in Teheran, ein Jubiläumsspiel. Zum hundertsten Mal traten die Großklubs Persepolis und Esteghlal im Fußball gegeneinander an, und es war wie üblich in der Islamischen Republik Iran: Frauen durften nicht zuschauen im Azadi-Stadion. „Wo waren die Frauen?“, fragte Persepolis-Profi Soroush Rafiei nach der Partie, „wieso sind sie immer noch ausgeschlossen?“

Anschließend teilte der Mittelfeldspieler, den das Regime im vergangenen Herbst wegen seiner Unterstützung der iranischen Bürgerrechtsbewegung in Polizeigewahrsam genommen hatte, seinen Eindruck von den Umständen des 1:0-Siegs seiner Mannschaft via Instagram: „Wir haben alle die Abwesenheit der Frauen gespürt, denen ohne Anlass ihre Grundrechte vorenthalten werden.“