Die Justiz der Islamischen Republik Iran geht weiter mit brutaler Härte gegen Sportler vor. Der 25 Jahre alte Schwimmer Parham Parvari ist in dieser Woche zu insgesamt 15 Jahren Haft verurteilt worden. Davon soll er zehn Jahre im Gefängnis Dschask in der Provinz Hormozgan am Persischen Golf absitzen, rund 2000 Kilometer entfernt von seinem im iranischen Teil Kurdistans gelegen Heimatort Saqqez.

Aus Saqqez stammte auch Dschina Mahsa Amini, deren Tod im Gewahrsam der Sittenwächter im vergangenen Herbst zu Demonstrationen unter dem Motto „Frau, Leben, Freiheit“ für Bürgerrechte und Freiheit und gegen das theokratische Regime geführt hatte. Parvari, Landesmeister im Schwimmen, war am 3. Oktober 2022 festgenommen worden, nach Angaben der Menschenrechtsorganisation „Hengaw“, als er auf dem Heimweg von der Arbeit in eine Demonstration geriet.

„Das Urteil ist furchtbar“

Wie das „Kurdistan Human Rights Network“ mitteilte, war sein Fall am 28. Mai von Zweigstelle 28 des Revolutionsgerichts in Teheran unter Vorsitz von Richter Amouzadeh abgehandelt worden. Die Verurteilung wegen „Mohabereh“, der „Kriegführung gegen Gott“, wurde Parvari demnach am Dienstag dieser Woche mitgeteilt.

Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Bündnis 90/Grüne), die eine Patenschaft für Parham Parvari übernommen hatte, um auf seinen Fall aufmerksam zu machen, sagte sie der F.A.Z.: „Das Urteil ist furchtbar. Parham Parvari ist ein Leistungssportler und Ingenieur. Ein junger Mann, der sich nichts sehnlicher wünscht, als dass alle Iranerinnen und Iraner in Freiheit und Würde in ihrem Land leben können. Parham wünscht sich, was normal sein sollte. Der Einsatz für Freiheit und Menschenrechte ist kein Verbrechen.“

Die Bundestagsvizepräsidentin forderte das iranische Regime auf, „Parhams Gesundheit zu schützen und ihn sofort freizulassen. Das gilt auch für die anderen willkürlich und zu Unrecht verhafteten Menschen im Iran".

„Jeder Druck hilft“

Nach Auskunft des „Kurdistan Human Rights Networks“ sind die Spuren der Folter, der Parvari bei seiner Festnahme ausgesetzt war, weiterhin sichtbar. Hengaw hatte berichtet, Parvari habe in der Haft in Teheran, unter anderem im Evin-Gefängnis, 20 Kilo Gewicht verloren. Seine Familie und einen Anwalt habe Parham Parvari während der 230 Tage dort ein einziges Mal sehen dürfen.

Am 7. Januar hatte die Islamische Republik den Karateka Mohammad Mehdi Karami hingerichtet, am 19. Mai Saleh Mirhaschemi, ebenfalls Karateka. Göring-Eckardt hatte damals mit Blick auf Parvari von einer „unklaren Lage“ gesprochen, der Gefangene sei zum Tode verurteilt worden.

„Das iranische Regime hat auch die iranischen Sportverbände unter Kontrolle. Iranische Sportfunktionäre, die die Werte des internationalen Sports nicht einhalten, müssen von den internationalen Sportverbänden suspendiert werden“, hatte Göring-Eckardt im Januar gegenüber der F.A.Z. gefordert. „Auch Zahlungen an sie sollten eingefroren werden. Jeder Druck hilft.“

Kletterin darf gegen Sicherheitszahlung ausreisen

Anders als andere der „Mohabereh“ bezichtigen Personen, muss Parvari nun, ein halbes Jahr später, nicht mit der Hinrichtung rechnen. Der Vorwurf bringt ihm zehn der 15 Jahre Haft ein. Zu weiteren fünf Jahren Haft wurde er wegen der Gefährdung der öffentlichen Sicherheit verurteilt.

Der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees Thomas Bach habe im Dezember gegenüber dem iranischen Revolutionsführer Ayatollah Ali Khamenei vergeblich um Gnade gebeten, hatte das IOC im Januar mitgeteilt. Die Organisation schrieb weiter, man sei angesichts der Lage in Iran „äußerst besorgt“.

Im Februar war der Präsident des iranischen NOK nach Lausanne geladen worden. Nach der jüngsten Sitzung der IOC-Exekutive am Montag und Dienstag erwähnte IOC-Direktor James MacLeod erst auf Nachfrage, dass die Lage der Sportler in Iran abermals angesprochen worden sei. Man sehe die Tatsache, dass etwa die Kletterin Elnaz Rekabi, die im Herbst ohne Hedschab zu den Asienmeisterschaften in Seoul angetreten war, nun wieder zu Wettkämpfen nach Europa reisen dürfe, als „positiven Schritt“ an.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf iranischen Medien am 9. Juni berichtet hatte, habe Rekabi dafür eine finanzielle Sicherheit beim Sportministerium hinterlegen müssen. Das Portal IranWire nennt die Summe von 10 Milliarden Rial, etwa 20.000 Dollar.

MacLeod sagte, diese Berichte seien dem IOC nicht bekannt, das iranische NOK habe sich aber verpflichtet, diese – angesichts einer steigenden Zahl sich aus Iran absetzender Sportler und Sportlerinnen verbreitete – Praxis „mit den staatlichen Organen und den nationalen Sportverbänden bei der nächsten Generalversammlung anzuschauen.“

Auch in anderen Sportarten versuchen die fundamentalistischen Herrscher weiter, ihr diskriminierendes Weltbild und Wertesystem durchzusetzen. So war Anfang Mai der Präsident des iranischen Leichtathletikverbandes, Haschem Siami, zurückgetreten. Regimevertreter hatte einen Sittenverfall beklagt, der durch die Teilnahme von Läuferinnen ohne Kopftuch an einer Laufveranstaltung in der Millionenstadt Schiras in der zentraliranischen Provinz Fars eingetreten sei.

Die Staatsanwaltschaft kündigte ein Ermittlungsverfahren gegen die Organisatoren des Laufs an. Amnesty International hatte am 2. Juni mitgeteilt, im Jahr 2023 seien mindestens 282 Menschen durch die Islamische Republik Iran hingerichtet worden.