Internationaler Sport : IOC lässt Russen wieder zu

Ab sofort soll ein Weg gefunden werden, russische und belarussische Sportler als „neutrale Athleten“ an Wettkämpfen teilnehmen zu lassen. Das IOC nennt allerdings Bedingungen.

IOC-Präsident Bach will russischen Sportlern den Weg zu Wettkämpfen frei machen – wenn auch unter Bedingungen Bild: AP

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat russische und belarussische Sportler dem Grundsatz nach wieder zu internationalen Wettkämpfen zugelassen. Das ist das Ergebnis einer zuvor nicht angekündigten Sitzung der IOC-Exekutive am Mittwoch. Zwar sollen weiterhin keine internationalen Sportveranstaltungen in den beiden Ländern stattfinden, die beim russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zusammenarbeiten, und ihre Hymnen, Flaggen und Nationalfarben bei Wettkämpfen nicht sichtbar sein.

Aber ab sofort solle mit den internationalen Sportverbänden ein Weg gefunden werden, russische und belarussische Sportler als „neutrale Athleten“ (das IOC verwendet in seiner Mitteilung selbst Anführungszeichen) an Wettkämpfen teilnehmen zu lassen. Bedingung sei, dass diese, so das IOC „die Olympische Charta umfänglich respektieren“. Gemeint ist laut IOC, dass die Sportler den russischen Krieg nicht „aktiv unterstützt“ haben dürfen und die Bedingungen des Welt-Anti-Doping-Codes erfüllen.

IOC-Präsident Thomas Bach hatte seit Monaten an einer Rückkehr russischer Sportler gearbeitet. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte noch am Dienstag mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron telefoniert und – wie zuvor gegenüber Bach – darauf gedrängt, russische Sportler von den Olympischen Sommerspielen 2024 auszuschließen. Die Qualifikationswettkämpfe für Paris 2024 beginnen in diesem Frühjahr.