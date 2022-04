Das Los des IOC-Präsidenten : Was Thomas Bach und Dagobert Duck gemeinsam haben

Was genau am Sport lieben wir eigentlich so sehr? Mir fällt da ganz spontan Dr. Thomas Bach ein. Ich weiß, das kommt nicht überall gut an. Die olympische Familie, der er vorsitzt, das Internationale Olympische Komitee (IOC) also, steht ja permanent in der Kritik und muss sich ständig gegen irgendwelche Vorwürfe verteidigen.

Ich breche jetzt einfach mal eine Lanze für das IOC – und für ihren charismatischen Anführer gleich noch ein Florett dazu, schließlich war er mal Olympiasieger im Fechten, damals, als man in Deutschland noch wusste, was das ist, Stichwort Emil Beck.

F.A.Z. Newsletter Sport Mo. – Fr. um 16.00 Uhr; Sa. – So. um 18.00 Uhr ANMELDEN

Unbestreitbar ist schon mal, dass Deutschland nicht nur viele Dichter und Denker hervorgebracht hat, sondern 2013 auch einen lupenreinen IOC-Präsidenten. Nur für einen Präsidenten bei der FIFA, dem Weltverband des Fußballs, hat es bislang noch nicht gereicht. Aber kann ja noch werden, denn Rainer Koch wird nach erfolgreichen Jahren den Deutschen Fußball-Bund nun verlassen, und natürlich ist der Bayer zu höheren Aufgaben berufen.

Aber zum Thema. Wenn immer alle auf Dr. Bach herumhacken, dann sage ich: Habt ihr eigentlich eine Ahnung, wie viel dieser Mann arbeitet?

Die Zukunft liegt auch am Golf

Ich weiß es nicht genau, aber wenn ich meiner Phantasie vertraue, kann ich Ihnen sagen: Er arbeitet wahnsinnig viel. Kennen Sie Dagobert Duck? Die reichste Ente der Welt? So stelle ich mir Dr. Bach vor. Wie er in seinem Geldspeicher in Lausanne-Entenhausen jeden Tag mehrere Stunden badet und Dollarnoten zählt.

Bestimmt will er Ducks sagenhaften Reichtum übertreffen. Dessen Barvermögen soll 788.423.000.017,16 Taler betragen, andere Quellen gehen von neun Fantasticatillionen, wieder andere von mehreren Centrifugalillionen Dollar aus, also unwesentlich mehr, als Bach und das IOC mit den Spielen bei den Sportfreunden in Sotschi und Peking, in Russland und China, verdient haben.

Aber nicht dass Sie denken, mit dem Geldzählen sei es getan. Das IOC hat die ganze Welt in sich vereint, um sie mit Sport und Frieden zu versorgen. 241 Mannschaftskürzel sind im Angebot, darunter TUV für Tuvalu und SWZ für Eswatini, die muss der IOC-Präsident alle auswendig lernen. Und das Auswendiglernen fällt nicht leichter mit zunehmendem Alter, ich weiß, wovon ich rede.

Mehr zum Thema 1/

Sie sehen, Dr. Bach hat sehr viel zu tun. Und eines kommt noch hinzu. Als IOC-Präsident muss er auch mehrere Stunden am Tag Diener üben und einschmeichelnde Sätze auf Russisch und Chinesisch einstudieren, nun ja, Russisch vielleicht nicht gerade. Aber Arabisch, denn wie jeder weiß, liegt die Zukunft des Verkaufs von sportlichen Werten ja nicht nur in China, sondern auch am Golf, wo bekanntermaßen jede Menge Saudiilliarden und Petrollionen für den Geldspeicher abzugreifen sind.