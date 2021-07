Spielraum bei Olympia : Protest teilweise erlaubt

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat den Spielraum für protestierende Sportler bei den Olympischen Spielen erweitert und zugleich einen drohenden Konflikt wenigstens mit dem Internationalen Fußball-Verband (FIFA) zumindest teilweise entschärft. Wie das IOC am Freitag mitteilte, sollen Sportler künftig, also auch bei den am 23. Juli beginnenden Spielen in Tokio, in der Wettkampfstätte vor ihrem Wettkampf protestieren können.

Voraussetzung für Protest im Sinne der Weiterung der Regel 50.2 der Olympischen Charta ist unter anderem, dass der Protest den Prinzipien des Olympismus entspricht, sich „nicht direkt oder indirekt gegen Menschen, Länder, Organisationen und/oder ihre Würde richtet“ und andere Sportler nicht in ihrer Vorbereitung stört. Protest während der Eröffnungs- oder Schlussfeier sowie während Siegerehrungen bleibt weiterhin untersagt.

Damit dürfte es Fußballspielern nun auch in Tokio erlaubt sein, vor Anpfiff eines Spiels als Zeichen der Unterstützung der Black-Lives-Matter-Bewegung und gegen rassistische Diskriminierung auf die Knie zu gehen, wie es beispielsweise die englische und die deutsche Nationalmannschaft vor dem EM-Achtelfinale am Dienstag in Wembley getan hatten. Diese Form des Protestes erlaubt die FIFA, die das olympische Fußballturnier organisiert, seit mehr als einem Jahr. Zugleich wäre es dem Kapitän der Olympia-Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes aber untersagt, wie Manuel Neuer während der Europameisterschaft mit einer Kapitänsbinde in Regenbogenfarben zu spielen. Die Europäische Fußball-Union hatte nach dem ersten Auftritt der deutschen Mannschaft zunächst ein Verfahren gegen Neuer eingeleitet, dieses aber umgehend eingestellt und das Tragen des Armbands de facto mit der Begründung legalisiert, Neuer trete für eine gute Sache ein.

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin hatte anschließend davon gesprochen, die Regenbogenflagge sei ein unpolitisches Symbol. Wie viel von dieser Aussage zu halten ist, zeigte sich abermals am Freitag, als Ceferins Organisation dem Sponsor Volkswagen nach dessen Darstellung unter Verweis auf die Homosexuelle diskriminierende Rechtslage in Russland untersagte, Werbebanden bei den EM-Viertelfinalspielen in Baku und Sankt Petersburg mit Pride-Farben zu bespielen. Mit Blick auf die Olympischen Spiele könnte sich nicht nur deshalb die Frage stellen, inwieweit russische Sportler sich durch eine Regenbogenflagge eines anderen Teilnehmers vor einem Wettkampf gestört fühlen könnten oder müssten. Allerdings repräsentieren die russischen Teilnehmer auf Grund der wegen des staatlichen Doping-Betrugs ausgesprochenen Strafe in Tokio und bei den Winterspielen 2022 in Peking nicht ihr Land, sondern treten als neutrale Sportler an.

Das amerikanische olympische und paralympische Komitee (USOPC) hatte bereits im vergangenen Dezember angekündigt, dass es Sportler, die während der Spiele protestieren, nicht bestrafen werde. Die Sanktionsfreiheit erstreckt sich explizit auch auf Protest während Siegerehrungen. Bei den Trials der amerikanischen Leichtathleten hatte Hammerwerferin Gwen Berry in der vergangenen Woche den Kopf gesenkt und sich vom star-spangled banner abgewandt und anschließend darauf verwiesen, dass der Text der Nationalhymne in der dritten Strophe vom „vergossenen Blut der Sklaven“ handele, wie Berry sagte. „Das ist respektlos und schließt schwarze Amerikaner nicht ein.“

Ihr Verhalten hatte für Empörung unter konservativen Landsleuten gesorgt, von Sportlern bekam Berry Unterstützung. Unter anderem twitterte der Olympiasieger und frühere 400-Meter-Weltrekordhalter Michael Johnson, die Meinungsfreiheit in den Vereinigten Staaten „garantiere die Freiheit zu stehen, knien oder friedlich zu demonstrieren“. Berry hatte bereits vor den Trials, bei denen sie sich als Dritte für die Olympischen Spiele qualifizierte, angekündigt, auch in Tokio protestieren zu wollen.