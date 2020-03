Olympische Spiele verlegt : In Japan brennt das Feuer der Hoffnung

Die Olympischen Spiele und die Paralympics in Tokio werden – nach japanischer Darstellung auf Wunsch Japans – um maximal ein Jahr verschoben. Das größte Sportereignis des Jahres wird damit zum Opfer der Coronavirus-Pandemie, die schon Tausende Menschen in China, Italien und anderswo das Leben gekostet hat. Mehr als 380.000 Menschen haben sich global schon mit dem neuartigen Virus infiziert.

Die Olympischen und Paralympischen Spiele in Tokio werden nicht abgesagt, sagte Japans Ministerpräsident Shinzo Abe am Dienstag nach einem Telefongespräch mit dem Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), Thomas Bach. Sie sollten spätestens bis zum Sommer 2021 stattfinden. Er habe 100 Prozent Zustimmung von Bach für seine Bitte um eine Verschiebung erhalten, erklärte Abe vor Journalisten. Bach sagte, Abe sei mit dem Vorschlag des IOC „hundertprozentig“ einverstanden gewesen. Eine gemeinsame Erklärung (siehe Kasten) des IOC und des japanischen Organisationskomitees legt eine gemeinschaftliche Entscheidung nahe.

Symbol des Erfolgs der Menschheit

Der 65 Jahre alte Ministerpräsident, der die Olympischen Spiele in Tokio auch als persönlichen Erfolg ansah, fand umgehend einen Weg, der Verschiebung einen positiven Anstrich zu geben. Japan wolle die Spiele im Sommer 2021 als ein Symbol des Erfolgs der Menschheit über das Coronavirus abhalten, sagte Abe. Japan dürfte die Spiele auch wie bisher als Spiele des Wiederaufbaus und der Erholung des von dem Tsunami 2011 schwer getroffenen Nordostens des Landes zelebrieren. Im kommenden Jahr jährt sich zum zehnten Mal die Naturkatastrophe, die etwa 20000 Menschen das Leben kostete und die im Kernkraftwerk Fukushima Daiichi zu einer dreifachen Kernschmelze führte.

Nach der Erklärung sollen die Spiele nach 2020, aber nicht später als im Sommer 2021 abgehalten werden. Die Größe der Olympischen Spiele im kommenden Jahr sei noch zu entscheiden, sagte der Geschäftsführer des nationalen Umsetzungskomitees, Toshiro Muto, am Dienstag. Der Fackellauf, der an diesem Donnerstag in der Präfektur Fukushima beginne sollte, wurde abgesagt. Die olympische Flamme solle bis zum kommenden Jahr aber in Japan bleiben als „Leuchtfeuer der Hoffnung“ in diesen bewegten Zeiten, hieß es in der Erklärung. Auch der Name der Spiele, Tokio 2020, solle beibehalten werden.

Die Verschiebung der Olympischen Spiele hatte sich in den vergangenen Tagen abgezeichnet, weil immer mehr Athleten und Nationale Olympische Komitees sich aus Sorge um die Gesundheit von Sportlern und Zuschauern dafür ausgesprochen hatten. Zum ersten Mal in der modernen olympischen Geschichte wird das Sportfest damit verschoben. Absagen hatte es bislang nur in Kriegsjahren gegeben, zuletzt im Jahr 1944.

In Deutschland wie im Ausland wurde die Entscheidung auch von Olympiaathleten begrüßt. „Das ist das, was wir alle gefordert und erwartet haben. Jetzt wollen wir erst mal die nächsten Wochen hoffentlich gesund überstehen“, sagte die sechsmalige Dressur-Olympiasiegerin Isabelle Werth. „Dann wollen wir erst mal sehen, dass wir ins normale Leben und ins normale Wettkampfgeschehen zurückkehren können.“ Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler sprach mit Blick auf die Mitwirkung der Sportler unter Führung des Vereins „Athleten Deutschland“ von einem „freudigen Moment“:

Sponsorenverträge neu aushandeln

An dieser „Entscheidung haben viele aktiv und am Ende erfolgreich mitgewirkt. Es hat sich gezeigt: Wenn alle an einem Strang ziehen, Athleten und nationale Verbände, dann ist man nicht machtlos.“ Der olympische Traum sei damit nicht ausgeträumt, er wird nur um ein Jahr verschoben. Ingo Weiss, der Sprecher der Spitzenverbände im Deutschen Olympischen Sportbund, verwies auf die komplexen Regelungen, die IOC und Organisationskomitee bevorstünden. „Aber wenn es einer schafft, dann Japan mit Rückendeckung des IOC und der internationalen Fachverbände.“