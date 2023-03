Die Bundesregierung hat den Sport entgegen der Ankündigung nicht in die Härtefallregelung aufgenommen – trotz gestiegener Energiekosten. Was bedeutet das nun für die Vereine und Verbände?

Entgegen der Ankündigung des Innenministeriums hat die Bundesregierung den Sport nicht in die Härtefallregelung des Wirtschaftsstabilisierungsfonds aufgenommen. Das wirft der Abgeordnete Fritz Güntzler, Obmann der Unionsfraktion im Sportausschuss, dem Parlamentarischen Staatssekretär Mahmut Özdemir vor: „Die Bundesregierung lässt die Sportvereine und -verbände wieder einmal im entscheidenden Moment im Stich. Die enorm gestiegenen Energiekosten drohen die Sportlandschaft in eine neue Krise zu stürzen.“ Die Antwort des Innenministeriums auf seine entsprechende Frage zeige einmal mehr, dass die Bundesregierung die Bedeutung des Sports für unsere Gesellschaft nicht erkannt habe.

Özdemir hatte am 9. November auf die Forderung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) nach einer Zeitenwende auch im Sport im Sportausschuss des Bundestages versprochen, sich für die Aufnahme des Sports einzusetzen. Güntzler gegenüber hat Özdemir in der vergangenen Woche schriftlich beteuert, dass er dies getan habe, jedoch: „Die Entscheidung, für welche Gruppen der Bund Mittel für Härtefallregelungen bereitstellt, wurde letztlich im politischen Prozess nach Abwägung von Erfordernissen und Prioritäten zahlreicher gesellschaftlich wichtiger Bereiche getroffen. Dabei war zu berücksichtigen, dass der Bund die gestiegenen Energiekosten infolge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine weder dauerhaft noch vollständig tragen kann. Dabei war ferner zu berücksichtigen, dass Sicherung und Erhalt von Funktionsfähigkeit der Sportlandschaft in Deutschland gesamtgesellschaftliche Aufgaben sind, die von Bund, Ländern und Kommunen sowie allen Akteuren im Sport nur gemeinsam und mit geteilten Beiträgen bewältigt werden können. Es steht den Ländern frei, weitere Entlastungsmöglichkeiten zu schaffen.“

Bedrohung durch Energiekosten

Laut DOSB ist durch das Engagement vieler Länder ein Flickenteppich an Förderung und Nichtförderung entstanden, sodass nicht alle Bedürfnisse angemessen abgedeckt seien. Allein in Niedersachsen waren bis Februar 700 Anträge auf Unterstützung eingegangen. „Die Preisbremsen für Gas und Strom entlasten die Vereine, und in fast allen Bundesländern gibt es – allerdings unterschiedliche – zusätzliche Hilfen für Härtefälle“, sagt Michaela Röhrbein, Vorstand für Sportentwicklung des DOSB: „In der Breite scheinen die Vereine damit durch die Krise zu kommen. Wir müssen die Entwicklung weiterhin aufmerksam beobachten, denn für besonders energieintensive Sportstätten und in Bundesländern ohne angemessene Härtefallregelung können Mehrkosten schmerzhaft werden. Es ist bedauerlich, dass es keine bundeseinheitliche Regelung gibt.“

Im November hatte Rehbein gewarnt, dass rund 5000 der knapp 90.000 Sportvereine in Deutschland durch die explodierten Energiekosten existenziell bedroht seien. Direkt betrifft dies, obwohl die Preise inzwischen gesunken sind, Vereine mit eigenen Anlagen. Klubs, die Hallen und Plätze im Eigentum von Gemeinden nutzen, erwarten mit Verzögerung von den steigenden Preisen betroffen zu werden. Die Situation wird verschärft durch einen enormen Sanierungsstau, auch bei der Dämmung von Sportanlagen und bei den überwiegend mit Öl und Gas betriebenen Heizungen.

Durch Preisbremsen des Bundes und Härtefallfonds der Länder, so die Einschätzung im Sport, sei in den kommenden Wochen nur in Einzelfällen mit Insolvenzen von Sportvereinen zu rechnen. Für Entwarnung sei es aber zu früh. Die Preise für Gas und Strom sind noch deutlich höher als vor dem Krieg Russlands gegen die Ukraine; Vereine rechnen mit doppelt so hohen Gaskosten und, bei gleichbleibendem Verbrauch, mit 70 Prozent Strom-Mehrkosten. Sollten diese Kosten zur Erhöhung der Vereinsbeiträge oder eine Einschränkung des Angebots führen, droht im Jahr eins nach der Pandemie der nächste Mitgliederschwund.