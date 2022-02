Gleichbehandlung im Fußball : Biden freut der „überfällige Sieg“ der Frauen

Das Tauziehen dauerte sechs Jahre und beschäftigte nicht nur staatliche Gremien und Gerichte. Es kostete den Job eines Verbandspräsidenten und all jene viele Nerven, die sich zwischendurch mit der Frage plagten, ob sie ihren Kampf nicht einfach aufgeben sollten. Umso erleichterter waren die amerikanischen Fußball-Nationalspielerinnen am Dienstag, als sie und US Soccer bekannt geben konnten, dass sie ihre Auseinandersetzung mit einer außergerichtlichen Einigung beigelegt haben.

Das Resultat: Statt der ursprünglich geforderten 66,7 Millionen Dollar als Schadenersatz für die jahrelang im Vergleich zum Männerteam schlechtere Entlohnung erhalten die Frauen immerhin 24 Millionen Dollar. Gleichzeitig setzt die Vereinbarung ein Signal für ein neues Selbstverständnis im professionellen Mannschaftssport: dass Gleichberechtigung nicht nur als Floskel auf dem Papier existiert, sondern auch im Alltag Konsequenzen hat und für Gleichbehandlung sorgen kann.

Nicht nur Mannschaftskapitänin Megan Rapinoe, die von Beginn an zu den treibenden Kräften gehörte, war mit dem Erreichten zufrieden. Sie widmete das Verhandlungsergebnis all jenen Frauen, die seit Beginn der Ära des professionellen Sports für dasselbe Ziel gekämpft und dies in einer Einzelsportart wie Tennis auch erreicht hatten. Dies sei „ein wunderbarer Tag“, sagte die zweimalige Weltmeisterin (2015 und 2019) und Olympiasiegerin von 2012. Verbandspräsidentin Cindy Parlow Cone sieht in dem gütlichen Vergleich einen Schritt, die „vielen Fehler der Vergangenheit zu berichtigen“. Der amerikanische Präsident Joe Biden, der sich schon vor einer Weile mit den Spielerinnen solidarisch erklärt hatte, nannte die Entwicklung auf Twitter einen „überfälligen Sieg“ für die Frauen.

Es handelt sich allerdings nur um einen ersten Schritt, der zunächst die langjährige juristische Auseinandersetzung offiziell beendet, in der die Spielerinnen im April 2020 in der ersten Instanz eine Niederlage erlitten hatten, als der Richter ihre Klage zurückwies. Gegen die Entscheidung hatten die Fußballerinnen Berufung eingelegt.

Umgesetzt wird das Arrangement nämlich nur dann, wenn auch die nächste Phase der Verhandlungen zu einem einvernehmlichen Abschluss führt. Die betrifft den neuen Tarifvertrag, der zum ersten Mal die Angehörigen der Männernationalmannschaft in alle Kalkulationen einbezieht. Der Grund: Sie erwirtschaftet ihre Einnahmen zu einem erheblichen Teil mit Prämienausschüttungen, die der Weltverband FIFA den Teilnehmern an der Weltmeisterschaftsendrunde garantiert. So brachte das Team, obwohl es 2014 in Brasilien bereits im Achtelfinale ausschied, damals neun Millionen Dollar mit nach Hause. Die Frauen, die 2019 in Frankreich abermals Weltmeister geworden waren, wurden von der FIFA nur mit vier Millionen Dollar belohnt.

Die ungleiche Behandlung auf internationaler Ebene soll nun innerhalb von US Soccer aufgehoben werden, wozu die Vertreter der Männer-Auswahl allerdings ihre Zustimmung geben müssen. Wichtig sei, dass „wir uns vorwärtsbewegen“, meinte Verbandspräsidentin Parlow Cone angesichts der anstehenden Gespräche. „Und dass wir uns gemeinsam vorwärtsbewegen.“

Die Schadenersatzleistung an die Frauen enthält übrigens eine Besonderheit. Während der größte Teil der Summe direkt an die Aktiven ausgezahlt werden soll, gehen zwei Millionen Dollar in einen speziellen Fonds, aus dem die Spielerinnen nach der Karriere finanziell unterstützt und darüber hinaus der Frauenfußball in den Vereinigten Staaten gefördert werden soll.