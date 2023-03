Man sollte internationale Sportfunktionäre auch mal zu Wort kommen lassen. Hören wir also die Dankesworte von Gianni Infantino, soeben in der ruandischen Hauptstadt Kigali per vom Wahlvolk aus den 207 stimmberechtigten Mitgliedsverbänden („Größer als die Vereinten Nationen!“, diesen Sportfunktionärs-Klassiker hatte Infantino schon geliefert) in großen Teilen stehend dargebrachter Akklamation im Amt bestätigter Präsident des Internationalen Fußball-Verbandes FIFA. Vorhang auf.

Der FIFA-Präsident, sitzend („um nicht zu fallen“), hat Familie, Gattin, Freunden und FIFA-Funktionären bereits gedankt und ist nun beim Dank ans FIFA-Legendenteam angekommen. Beim Legendenteam handelt es sich um eine Auswahl namhafter Altstars, die in der Entourage des FIFA-Präsidenten reisen und an den verschiedensten Orten der Welt, dieser Tage in Kigali, Ruanda, mit dem FIFA-Präsidenten und anderen Fußball spielen.