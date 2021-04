Gefahren eines Sport-Lockdowns : Tod im Sessel

Warum ist Bewegungsfreiheit, Sport so wichtig?

Anno Hecker Verantwortlicher Redakteur für Sport. F.A.Z.

Weil pro Jahr in Deutschland rund 80.000 Menschen an den Folgen ihrer Sesshaftigkeit sterben, und zwar an dieser als einziger Ursache. An diese Menschen, die oftmals jahrelang an offenen Beinen, dann amputierten Gliedmaßen und frühzeitig schwindenden Sinnesorganen litten, haben wir noch nie kollektiv gedacht. Die meisten von uns denken, Bewegungsarmut sei ein selbstverschuldetes Schicksal. Das halte ich für nicht korrekt, denn das Bewegungsverhalten und unsere Volksgesundheit steuern wir in Deutschland von Geburt an auf Sicht mit paradoxer Prävention. Ansagen wie: Händeklatschen, Kniebeuge, sind die konkretesten Bewegungsmaßnahmen für diese Pandemie.