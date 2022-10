Fußball-WM : Qatar setzt auf russische Hilfe

Aktualisiert am

Emir Tamim Bin Hamad Al Thani trifft sich mit Putin beim Asien-Gipfel in Astana und dankt ihm für die russische Unterstützung bei der Organisation der Fußball-WM im Winter.

Treffen in Astana: „Ich bin sehr glücklich, Sie zu sehen, Herr Präsident“, sagte der Emir zu Putin. Bild: AFP

Die bevorstehende Fußball-Weltmeisterschaft in Qatar soll auch durch russische Hilfe zu einem Erfolg werden. Die staatliche qatarische Nachrichtenagentur QNA zitierte Tamim Bin Hamad Al Thani, Russland „leistet Qatar großartige Unterstützung hinsichtlich des Organisationskomitees der Weltmeisterschaft. Die Koordination wird fortgesetzt, dafür danken wir Russland.“ Qatar sei stolz auf die Beziehung.

Der Emir hatte mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin am Donnerstag beim Gipfel der Organisation namens „Konferenz zu Zusammenarbeit und vertrauensbildenden Maßnahmen in Asien“ in der kasachischen Hauptstadt Astana gesprochen. Russland, Gastgeber der Fußball-WM 2018, ist wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine vom internationalen Sport, unter anderem durch den Internationalen Fußball-Verband FIFA, weitgehend ausgeschlossen.

Der qatarische Herrscher dankte für die Gelegenheit, den russischen Kriegsherrn zu sprechen. „Ich bin sehr glücklich, Sie zu sehen, Herr Präsident“, sagte der Emir zu Putin laut, berichtet Associated Press. Wie in Russland vor vier Jahren müssen ausländische Fans einen digitalen Ausweis mit sich führen, um WM-Spiele besuchen zu können.