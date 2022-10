Skandal um Fußball-WM 2006 : Früherer DFB-Präsident Zwanziger stellt Strafanzeige

Aktualisiert am

Der Skandal um die Vergabe der WM 2006 geht in die nächste Runde: Der ehemalige DFB-Präsident Theo Zwanziger wirft Justizbeamten und Steuerfahndung Rechtsbeugung und Untreue vor.

Der Angezeigte zeigt an: Theo Zwanziger hat den Spieß umgedreht. Bild: picture alliance/dpa

Die Strafanzeige des früheren Präsidenten des Deutschen Fußball-Bundes, Theo Zwanziger, gegen etliche Beamte der hessischen Justiz und der hessischen Steuerfahndung ist an diesem Montag an die Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft weitergeleitet worden. Das bestätigte die Sprecherin des hessischen Justizministers Roman Poseck (CDU) auf F.A.Z.-Anfrage.

Christoph Becker Sportredakteur. Folgen Ich folge



Zwanziger verdächtigt Beamte der Steuerfahndung, vier Staatsanwälte der Frankfurter Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Wirtschaftssachen, weitere Staatsanwälte und Oberstaatsanwälte der Frankfurter Staatsanwaltschaft und der Generalstaatsanwaltschaft sowie drei Richter des Oberlandesgerichts Frankfurt der Rechtsbeugung, der Verfolgung Unschuldiger und der Untreue. Hintergrund ist der Beschluss des Frankfurter Oberlandesgerichts vom 16. August 2019, das Hauptverfahren zu eröffnen gegen Zwanziger, den früheren DFB-Generalsekretär Horst R. Schmidt, den früheren DFB-Präsidenten Wolfgang Niersbach sowie den früheren Generalsekretär des Internationalen Fußball-Verbandes FIFA, Urs Linsi.

Laut Zwanziger: Anhaltspunkte für Pflichtverletzungen

Zuvor hatte das Landgericht die Verfahrenseröffnung im Oktober 2018 abgelehnt, die Frankfurter Staatsanwaltschaft dagegen Beschwerde eingelegt. Sie wirft den deutschen Funktionären Steuerhinterziehung im „Sommermärchen“-Skandal um die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 vor, dem Schweizer Linsi Beihilfe dazu. Ein von den Schweizer Justizbehörden geführtes Verfahren war 2020 wegen Verjährung eingestellt worden, gleichwohl hat das Landgericht Frankfurt noch nicht entschieden, wie es mit dem hessischen Verfahren weitergehen soll.

Zwanziger hatte im Interview mit der F.A.Z. mit Blick auf die hessische Justiz von einem „Kesseltreiben in Frankfurt“ gesprochen. „Drei Jahre sind eine lange Zeit, wir müssten längst freigesprochen sein, denn an den Beschuldigungen ist nichts dran“, hatte Zwanziger gesagt und zugleich „bezweifelt“, dass Steuerfahndung und Staatsanwaltschaft sich an Recht und Gesetz orientierten.

In der Anzeige, die dem hessischen Justizminister vor knapp drei Wochen zugestellt wurde, schreibt Zwanzigers Anwalt, es gebe ausreichende Anhaltspunkte, dass Beamte der Steuerfahndung und der Justizbehörden bewusst und vorsätzlich schwere Pflichtverletzungen begangen haben, vom Beginn des Ermittlungsverfahrens schließlich bis hin zum Beschluss des Oberlandesgerichts vor mehr als drei Jahren, das Hauptverfahren zu eröffnen.

Schon mit dem von der Anklage zu Grunde gelegten Vorwurf einer Steuerverkürzung, die laut Ermittlern im Jahr 2006 stattgefunden haben soll, hätten die Ermittler eine „nicht mehr verfolgbare einfache Steuerhinterziehung als „besonders schweren Fall“ verfolgt und angeklagt und damit bewusst und grob in Kenntnis aller Rechtsvorschriften das Recht gebeugt und zugleich einen erheblichen Vermögensschaden für das Land Hessen herbeigeführt“.

Mehr zum Thema 1/

Tatsächlich waren 6,7 Millionen Euro im Jahr 2005 vom DFB an die FIFA überwiesen worden – die Überweisung ist ein Dreh- und Angelpunkt der Korruptionsvorwürfe rund um die erfolgreiche deutsche WM-Bewerbung für 2006. Allerdings wäre der Tatvorwurf bei einer Handlung 2005 bereits verjährt gewesen, bevor nach einem Bericht des „Spiegel“ aus dem Oktober 2015 überhaupt ermittelt wurde, spätestens aber 2017. Der „Geschäftsvorfall“ sei von Steuerfahndung und Staatsanwaltschaft „rechtsmissbräuchlich ins Jahr 2006 transportiert“ worden, in dem auf eine „erfolgsneutrale fiktive Buchung“ des Steuerberaters des DFB ohne tatsächliche Zahlung abgestellt wird, heißt es in der 15 Seiten umfassenden Anzeige.

Darin drängt der 77 Jahre alte Zwanziger, der von 2006 bis 2012 Präsident des DFB war, die „aus unserer Sicht zwingend gebotenen Ermittlungsverfahren“ durch „unabhängige Ermittler in räumlicher und geistiger Distanz zu Frankfurt“ führen zu lassen. Der hessische Justizminister Poseck war vor seiner Ernennung zum Justizminister im Kabinett von Ministerpräsident Boris Rhein zehn Jahre lang Präsident des Oberlandesgerichts Frankfurt.