Jakarta im März: In der indonesischen Hauptstadt protestieren Hunderte Muslime gegen eine Teilnahme Israels an der U-20-Fußball-Weltmeisterschaft. Bild: picture alliance / AA

Zwischen die Kerzen stellten die Fans ein Pappschild: „Maju Terus Garuda Muda“ – „Weiter so, junger Garuda“. Der Vogel mit menschlichen Zügen, in der Hindu-Mythologie das Reittier des Gottes Vishnu, des Erhalters der Welt, ist auch das Nationalsymbol Indonesiens. Und der junge Garuda steht für die Fußballmannschaft der unter Zwanzigjährigen (U 20). Ihm wurden die Flügel gestutzt. Deshalb entzündeten maßlos enttäuschte Anhänger der Mannschaft und des indonesischen Fußballs vor wenigen Tagen tausend Kerzen im Hof des Historischen Museums in der Hauptstadt Jakarta.

Christoph Hein Wirtschaftskorrespondent für Südasien/Pazifik mit Sitz in Singapur.



Dem Ort kommt große Symbolkraft zu: Wird hier doch die Geschichte des Unabhängigkeitskampfes der einstigen holländischen Kolonie erzählt. Auch den Fußballfans geht es um ein Stück Unabhängigkeit: Sie fühlen sich betrogen von den eigenen Politikern, dem nationalen Verband und vom Weltfußballverband FIFA.