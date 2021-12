Es geht um Milliarden : Wie FIFA und UEFA um die WM kämpfen

Mit der Nonchalance eines großen Fußballweisen versuchte Arsène Wenger am Montagabend alle Bedenken zu entkräften, die seinen Plänen als Entwicklungsdirektor des Fußballweltverbandes FIFA im Weg stehen. Der frühere Trainer des FC Arsenal würde gerne ab 2028 alle zwei Jahre eine Weltmeisterschaft austragen, was vor allem in Europa und Südamerika für Missfallen sorgt. Am Montag konkretisierte FIFA-Präsident Gianni Infantino nun auf einer Online-Sitzung aller 211 Mitgliedsnationen des Weltverbandes seine Pläne, und Wenger erklärte danach: „90 Prozent des Widerstands sind auf Emotionen begründet, nicht auf Fakten oder Analysen.“ Denn die Fakten, die die beiden Reformer vorstellten, sind wahrlich imposant: Allein in einem Zeitraum von vier Jahren rechne er mit zusätzlichen Einnahmen von 4,4 Milliarden US-Dollar, sagte Infantino und kündigte sogleich großzügige Ausschüttungen für alle an.

An jeden der Mitgliedsverbände würden im ersten Vierjahreszeitraum rund 16 Millionen Dollar zusätzlich fließen. Überdies sollen bereits existierende Förderprogramme mit weiteren drei Millionen Dollar bezuschusst werden. Das ist vor allen Dingen für die Vertreter der vielen kleineren Fußballnationen interessant, die ihre Sportinfrastruktur verbessern und ihren Funktionären hübsche Gehaltsaufbesserungen ermöglichen können. Zudem hätten diese Länder erheblich bessere Chancen, sich gelegentlich für die große globale Fußballshow zu qualifizieren, wenn das ab 2028 mit 48 statt mit 32 Teams ausgetragene Turnier auch noch doppelt so oft stattfindet.

Infantino: „Alle werden profitieren“

„Die Kluft zwischen jenen, die haben, und jenen, die Mittel brauchen, ist größer geworden“, sagte Infantino, „sie muss kleiner werden.“ Aber selbst reiche Verbände wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) würden in der Summe mehr einnehmen, heißt es in dem 700 Seiten langen Konzept des Weltverbandes. „Am Ende werden alle profitieren, die Großen oder die Reichen, die Kleinen oder die Armen. Jeder wird zusätzliche Gelegenheiten haben zu spielen und zusätzliche Einnahmen bekommen“, sagte Infantino. Allerdings sieht der Plan vor, dass die Europäer in Zukunft nicht mehr 70 Prozent der FIFA-Zahlungen erhalten, sondern nur noch 60 Prozent.

Im Spielkalender würde die Reform dazu führen, dass Weltmeisterschaften in den geraden Jahren ausgetragen werden, während in den ungeraden Jahren die EM, die Asienmeisterschaft und das südamerikanische Kontinentalturnier Copa América stattfinden. Der Afrika-Cup soll vom Januar in den Herbst verlegt werden. Damit würden die Nationalteams an Bedeutung gewinnen, die Folgen für den Klubfußball sind unklar.

In jedem Fall behauptete Infantino, es handle sich bei seiner Idee um „das Gegenteil der Super League“: Der Plan einiger Großklubs, die Champions League durch eine exklusive Topveranstaltung für die Edelmarken des Weltfußballs zu erschaffen, war im Frühjahr unter lauten Protesten gescheitert, weil ein Großteil der Fußballwelt ausgeschlossen werden würde. Das neue WM-Konzept biete hingegen „Chancen für alle“, erklärte Infantino. „Das ist das Grundprinzip dieses Projektes“, sagte er. Für die Mehrheit der kleineren Fußballverbände ohne eigene große Liga gibt es tatsächlich wenige Gründe, gegen so eine Reform zu stimmen. Dennoch ist der Widerstand groß.

Das Gegenprojekt der UEFA

Die wichtigsten europäischen Klubs, etliche nationale Ligen, die Verbände der organisierten Fans, die internationale Spielergewerkschaft, die UEFA und der südamerikanische Kontinentalverband CONMEBOL hatten sich klar gegen Infantinos Pläne positioniert. Das liege daran, dass diese Zahlen und die gehandelten Summen dort noch nicht bekannt seien, erwiderte Infantino, als er auf den Widerwillen einflussreicher Akteure im globalen Fußballsystem angesprochen wurde. Wobei sich weder die drohende Überlastung der Profis noch die Marginalisierung des Frauenfußballs in einem aufgeblähten Kalender mit Geld bekämpfen lässt. Und die UEFA hat gemeinsam mit der CONMEBOL bereits Weichen für eine Art Gegenprojekt gestellt.

Ab 2024 werden alle zehn südamerikanischen Nationen an der Nations League der UEFA teilnehmen, sechs in der höchsten Liga A, die anderen vier in Liga B. Zudem hat eine von den Europäern in Auftrag gegebene Studie ergeben, dass den Mitgliedsverbänden des europäischen Fußballverbandes bei einer Verkürzung des WM-Zyklus über einen Zeitraum von vier Jahren Einbußen von 2,5 bis 3 Milliarden Euro drohen.

Es ist eine regelrechte Schlacht um Konzeptionen und Deutungen entbrannt. So präsentierte die FIFA in der vergangenen Woche eine Umfrage, die ergeben hat, dass weltweit 63,7 Prozent „der Fans“ häufiger ausgetragene Weltmeisterschaften der Männer begrüßen würden. Beschlossen werden könnte die Reform beim FIFA-Kongress Ende März in Qatar, wobei es keinen Grund zur Eile gebe, sagte Infantino. Noch ist der Widerstand aus Europa eine ernste Bedrohung für das Projekt.