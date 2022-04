Blochin verlässt Ukraine nicht : „Wir werden diesen Kampf gewinnen“

Die ukrainische Fußball-Legende Oleg Blochin will das Land trotz des russischen Angriffskrieges nicht verlassen und rechnet mit einem Sieg der Ukraine in dem Konflikt. „Ich hatte nie die Absicht, irgendwohin zu gehen, ich bin hier geboren“, sagte der frühere Stürmerstar von Dynamo Kiew am Samstag im ukrainischen Fernsehen. „Wenn Granaten über mich hinwegfliegen und nur 200 Meter entfernt ein Haus abbrennt, wird einem klar, dass in diesem Leben etwas nicht stimmt.“

Die „russische Aggression“ sei „unter keinen Umständen hinnehmbar“, meinte der 69-Jährige. „Wir werden diesen Kampf gewinnen“, sagte der langjährige ukrainische Nationaltrainer.

Bubka: „Ich habe ein gebrochenes Herz“

Die ukrainische Stabhochsprunglegende Sergej Bubka hat sich bei einem Treffen in Italien bestürzt über den Ukraine-Krieg geäußert. „Ich habe ein gebrochenes Herz. Ich tue gerade alles, was ich kann, um Frieden zu bringen und mein Volk zu retten“, sagte der heutige Präsident des Olympischen Komitees der Ukraine laut Nachrichtenagentur Ansa in Rom. „Aber wir sind nicht allein und das ist wichtig. Die gesamte olympische Bewegung hält zur Ukraine“, fügte er hinzu.

Der jahrelange Weltrekordhalter im Stabhochsprung traf in der italienischen Hauptstadt den Präsidenten des italienischen Olympischen Komitees (Coni), Giovanni Malagò. Zusammen besuchten sie ukrainische Athleten der Sportarten Taekwondo, Rudern und Fechten. Diese trainieren laut Coni dank des Verbands derzeit für ihre kommenden Wettbewerbe in Italien. „Ohne Italien hätten wir keine Zukunft“, sagte der 58 Jahre alte Bubka.