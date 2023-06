Die Bundesinnenministerin kündigt die Fußball-Europameisterschaft auf einer UEFA-Veranstaltung als bewussten Gegenentwurf zur WM in Qatar an. Das Turnier im kommenden Sommer soll einen Standard setzen.

Den Anlauf nahm Nancy Faeser über die Special Olympics, ein Großevent, das gerade erst ein Beispiel dafür gegeben habe, wie der Sport gesellschaftliche Werte transportieren und befördern könne. Von Berlin, wo die Spiele der geistig Beeinträchtigten stattfanden, war die Bundesinnenministerin dann schnell in Qatar – und damit bei einem der Gründe, warum in Deutschland „viele Menschen gegen sportliche Großveranstaltungen“ seien, wie sie sagte, wegen der „enormen Verschwendung von Geld und Ressourcen oder der Menschenrechtslage in den Ausrichterländern“.

Christian Kamp Sportredakteur. Folgen Ich folge

Das eigentliche Ziel, das Faeser anvisierte, als sie am Donnerstag beim „Respect Forum“ des europäischen Fußballverbands (UEFA) auf dem DFB-Campus in Frankfurt sprach, war die Europameisterschaft im kommenden Jahr in Deutschland. Die SPD-Politikerin machte kein Hehl aus dem Anspruch, dass dieses Großevent ein Gegenentwurf zu dem Bild liefern solle, das als Erbe von den Weltspielen in Qatar geblieben ist. Sie sei „sehr sicher, dass die EM 2024 dieses Image dauerhaft verändern und verbessern“ werde, sagte sie. Und: „Die EM 2024 wird einen neuen Standard für Sportgroßereignisse setzen.“

„Wir haben auch Defizite“

Dazu veröffentlichte Faesers Ministerium am Donnerstag ein „gemeinsames Verständnis einer nachhaltigen EM“, ein Memorandum, das UEFA, Deutscher Fußball-Bund (DFB), die EM-Organisatoren und die Ausrichterstädte gemeinsam auf Grundlage der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und der UN-Nachhaltigkeitsziele erarbeitet haben. Darin werden Ziele und Maßnahmen in den Bereichen Umwelt und Klima, Good Governance, Gemeinschaft sowie Gesundheit und Bewegung formuliert. Nachhaltigkeit sei „mehr als wiederverwertbare Becher und grüne Energie“, sagte Faeser.

Beim Thema Gemeinschaft hakte bei einer anschließenden Gesprächsrunde Sylvia Schenk ein, die Koordinatorin der Stakeholder-Initiative für die EM. Sie berichtete, wie sie oft verwunderte Reaktionen erhalte, wenn sie erzähle, dass sie sich für eine EM in Deutschland um das Thema Menschenrechte kümmere. „Ja, wir haben auch Defizite“, sagte sie und verwies etwa auf prekäre Arbeitsbedingungen in den EM-relevanten Sektoren Security, Catering und Reinigung oder auf Tendenzen von Diskriminierung, Antisemitismus oder Antimuslimismus: „Es gibt vieles, woran wir arbeiten müssen.“

Mehr zum Thema 1/

Konkret mahnte sie an, dass es für das Turnier einen effizienten Beschwerdemechanismus für Werteverstöße geben müsse. Ihre Kernbotschaft aber lautet, dass die EM „eine Botschaft der Hoffnung“ in sorgenvollen Zeiten senden könne, wenn es gelinge, „gleichzeitig eine wunderbare Party und nachhaltig“ zu sein.