Der 34 Jahre alte frühere Topathlet ist als Soldat im Kampfeinsatz ums Leben gekommen. Bis zum Überfall der Russen auf sein Land gehörte er der Fecht-Nationalmannschaft an.

Bei einem Kampfeinsatz im Zuge des russischen Angriffskrieges in der Ukraine ist einer der führenden ukrainischen Fechter, Denys Boreyko, getötet worden. Das berichtete Boreykos Fechtklub Liberte auf seiner Facebook-Seite. „Von den ersten Tagen der Invasion an half Denys Boreyko den Streitkräften und der Territorialverteidigung von Dnipro“, heißt es in einer Erklärung des Fechtklubs, den Boreyko mitbegründet hatte: „Im März 2022 meldete er sich freiwillig zu den Verteidigungskräften des Landes und tauschte seine Sportwaffe gegen eine für den Krieg ein.“

Der 34-Jährige ist nach Darstellung seines Klubs am dritten Juli gestorben und zehn Tage später bestattet worden. Boreyko war im Verlauf seiner Sportkarriere Mitglied der ukrainischen Nationalmannschaft.Der Europäische Fechtverband hatte Ende Juni als Reaktion auf Russlands Invasion die Mitgliedsverbände von Russland und Belarus suspendiert.

Fechter und Funktionäre aus diesen Ländern dürfen seitdem nicht mehr an Veranstaltungen und Turnieren des kontinentalen Verbandes teilnehmen. Bei Turnieren des Weltverbandes dürfen Fechterinnen und Fechter aus Russland und Belarus hingegen weiterhin als neutrale Athleten an den Start gehen. Er folgt einer Empfehlung des Internationalen Olympischen Komitees vom Frühjahr dieses Jahres. Laut ukrainischen Medienberichten sind seit Beginn des Krieges mehr als 300 ukrainische Athleten und Trainer getötet worden.