Wintersportler sind längst auch im Sommer präsent, nicht nur, aber vor allem dank der Sozialen Medien. Es werden genügend Bilder verbreitet von Skispringern auf Mattenschanzen, Langläufern auf Rollerski und Skirennläufern immerhin im Schnee, auf Gletschern, solange es die noch gibt. In der Zentrale des Internationalen Skiverbandes (FIS) im schweizerischen Ort Oberhofen wird zwar kräftig an der Zukunft des Wintersports getüftelt und vor allem die neue Saison vorbereitet, aber sehr viel dringt für gewöhnlich in der heißen Jahreszeit nicht aus dem Refugium am Thuner See. Diesmal ist es anders. FIS-Präsident Johan Eliasch ist in einen heiklen Fall verwickelt, der kein gutes Licht auf ihn wirft.

Auf den ersten Blick ist das Verfahren wegen „ungetreuer Geschäftsbesorgung“ gegen den ehemaligen Geschäftsführer der FIS Marketing AG (FISMAG), Christian Pirzer, das die Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz am 3. Juli eingestellt hat, keines, das für Schlagzeilen taugt. Aber die Einstellung ist eine Niederlage für Eliasch. Der Weg dorthin illustriert exemplarisch das von vielen in der Branche kritisierte Geschäftsgebaren des gebürtigen Schweden mit britischem Pass. „Wer so agiert, dem kann man nicht trauen“, sagte Peter Schröcksnadel, der frühere Präsident des Österreichischen Skiverbandes, im Gespräch mit der F.A.Z.: „Der macht das doch bei der nächsten Gelegenheit wieder.“