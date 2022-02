Konsequenzen für Russland : Die Zauderer im internationalen Fußball

Es ist noch gar nicht so lange her, da war die Fußballwelt noch gern zu Gast in Sankt Petersburg. Bei der Europameisterschaft im vergangenen Sommer profitierte der russische Turnierstandort nicht unerheblich vom pandemiebedingten Ausscheiden Dublins. Drei Spiele zusätzlich zu den ohnehin geplanten vier – das machte Sankt Petersburg zu einer heimlichen Hauptstadt zumindest der Frühphase des Turniers. Zu Gast in Sankt Petersburg, Wladimir Putins Geburtsstadt, das hieß damals auch noch in anderer Hinsicht zu Gast bei Freunden.

Denn auch wenn das schmucke Stadion an der Newabucht während des Turniers nicht Gazprom Arena heißen durfte, konzentrierte sich doch hier die Verbindung der Europäischen Fußball-Union (UEFA) mit ihrem allemal potentesten Geldgeber. Zumal das Stadion nicht nur ausgesprochen malerisch liegt, sondern auch in bester Sicht des spektakulären Lakhta Centers, das sich Bauherr Gazprom als Firmenzentrale auserkoren hatte. Mit seinen 462 Metern ist es – man gönnt sich ja sonst nichts – das höchste Gebäude Europas, und so lag es in jeder Hinsicht nahe, dass die UEFA den Turm kurz nach der EM auch als eines von sechs Wahrzeichen Sankt Petersburgs in ihr Markenbild des vermeintlichen Höhepunkts des Fußballsommers 2022 integrierte: des Finales in der Champions League.