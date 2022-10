Belarus und Iran : Das dröhnende Schweigen von FIFA und UEFA

Gegen Schweizer, Rumänen, Andorraner, Israelis und Kosovaren sollen die belarussischen Fußballspieler kommendes Jahr antreten. Das ergab die Auslosung der Qualifikationsgruppen zur Fußball-Europameisterschaft 2024 am Sonntag in Frankfurt, bei der erstaunlich wenig, geradezu gar nicht, vom Krieg gegen die Ukraine die Rede war, der am Montagmorgen auch in die Hauptstadt Kiew zurückgekehrt ist.

Während dort wie in vielen Städten der Ukraine russische Raketen einschlugen, Menschen starben, kündigte der belarussische Herrscher Alexandr Lukaschenko an, er wolle eine „regionale Militäreinheit“ seiner Truppen mit der russischen Armee bilden. Bislang trug Belarus als Aufmarsch- und Rückzugsgebiet zum russischen Angriffskrieg bei. Für die Europäische Fußball-Union UEFA war das kein Grund, die Belarussen vom Fußball auszuschließen.